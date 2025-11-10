Вчені пояснили, чому мозок сучасної людини зменшився

Попри загальноприйняте уявлення, що еволюція постійно "покращує" нас, науковці вже давно помітили, що мозок сучасної людини став меншим, ніж у наших предків. За останні 100 тисяч років його обсяг скоротився приблизно на 13%, і це явище досі залишається однією з найбільших загадок еволюції Homo sapiens.

Мозок людини зменшився. Фото з відкритих джерел

Чому мозок почав зменшуватися

Впродовж останніх шести мільйонів років людський мозок збільшився майже в чотири рази від моменту, коли ми мали спільного предка з шимпанзе. Це зростання стало основою нашої здатності створювати мистецтво, технології, мову й цивілізацію.

Однак дослідження черепів свідчать, що приблизно 100 тисяч років тому тенденція раптово змінилася. Як зазначає палеоантрополог з Американського музею природознавства Ян Таттерсалл, у перших Homo sapiens мозок був значно більший, ніж у сучасних людей.

"Наші черепи мають дуже особливу форму, тому ранніх людей дуже легко розпізнати — і найперші з них мали надзвичайно великий мозок", — каже Таттерсалл.

Вчений припускає, що зменшення мозку пов’язане з появою мови. На його думку, мовлення змусило мозок перебудуватися у більш ефективну мережу нервових зв’язків. Відтоді наш мозок навчився працювати не силою, а структурою.

"Наш спосіб мислення інший. Ми деконструюємо світ навколо нас у словниковий запас абстрактних символів і знову збираємо ці символи. Такий вид символічного мислення, мабуть, вимагав набагато складнішого набору зв’язків усередині мозку, ніж був раніше", — пояснює вчений.

Інші припущення, чому мозок людини зменшився

Інші дослідники бачать інші причини зменшення мозку. Когнітивіст Джефф Стібел вважає, що зміна клімату відіграла ключову роль. Його дослідження показало, що чим тепліший клімат, тим менший середній обсяг мозку у людей. Вчений припускає, що це може бути біологічною адаптацією, адже менший мозок виробляє менше тепла, що допомагало виживати у спекотні періоди.

Схожу роль могли відіграти зміни в харчуванні. Після переходу від полювання до землеробства 10-15 тисяч років тому раціон людей став менш поживним. Як показали дослідження антропологині Марти Лар з Кембриджського університету, дефіцит білків, вітамінів і мінералів міг обмежити розвиток мозку,

Інше припущення зосереджене на соціальному факторі. Антрополог Джеремі ДеСільва вважає, що наш мозок почав зменшуватися близько 3-5 тисяч років тому, коли люди стали жити у великих суспільствах. В епоху імперій і міст знання розподілилися між людьми, ніхто більше не мусив знати все, щоб вижити. Таким чином, індивідуальний мозок став менш навантаженим, адже мислення стало колективним.

Деякі науковці припускають, що Homo sapiens "сам себе одомашнив". Подібно до собак чи котів, які втратили частину маси мозку внаслідок приручення, люди могли еволюціонувати в бік більш соціальної, спокійної поведінки, а відповідно, менш "агресивного" мозку. Втім, ця теорія залишається суперечливою.

Попри скорочення розміру, інтелект сучасної людини не зменшився. Дослідження показують, що ключовим фактором є не обсяг мозку, а його організація. Наприклад, мозок чоловіків приблизно на 11% більший за мозок жінок через більший розмір тіла. Проте дослідження показали, що жінки та чоловіки мають однакові когнітивні здібності.

Хоча вчені дають кілька різних пояснень, науковці сходяться в одному, людський мозок дійсно став меншим, і це ще не кінець. Однак менший розмір не обов’язково означає менший інтелект, адже технології, штучний інтелект і мова тепер компенсують те, що колись робив наш мозок самостійно.

