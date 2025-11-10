Ученые объяснили, почему мозг современного человека уменьшился

Несмотря на общепринятое представление, что эволюция постоянно "улучшает" нас, ученые уже давно заметили, что мозг современного человека стал меньше, чем у наших предков. За последние 100 тысяч лет его объем сократился примерно на 13%, и это явление до сих пор остается одной из самых больших загадок эволюции Homo sapiens.

Мозг человека уменьшился. Фото из открытых источников

Почему мозг начал уменьшаться

За последние шесть миллионов лет человеческий мозг увеличился почти в четыре раза с момента, когда у нас был общий предок с шимпанзе. Этот рост стал основой нашей способности создавать искусство, технологии, язык и цивилизацию.

Однако исследования черепов свидетельствуют о том, что примерно 100 тысяч лет назад тенденция внезапно изменилась. Как отмечает палеоантрополог из Американского музея естествознания Ян Таттерсалл, у первых Homo sapiens мозг был значительно больше, чем у современных людей.

"Наши черепа имеют очень особую форму, поэтому ранних людей очень легко распознать — и самые первые из них имели очень большой мозг", — говорит Таттерсалл.

Ученый предполагает, что уменьшение мозга связано с появлением речи. По его мнению, речь заставила мозг перестроиться в более эффективную сеть нервных связей. С этого времени наш мозг научился работать не силой, а структурой.

"Наш образ мышления другой. Мы деконструируем мир вокруг нас в словарном запасе абстрактных символов и снова собираем эти символы. Такой вид символического мышления, видимо, требовал гораздо более сложного набора связей внутри мозга, чем был раньше", — объясняет ученый.

Другие предположения, почему мозг человека уменьшился

Другие исследователи видят другие причины уменьшения мозга. Когнитивист Джефф Стибел считает, что изменение климата сыграло ключевую роль. Его исследование показало, что чем теплее климат, тем меньше средний объем мозга у людей. Ученый предполагает, что это может быть биологической адаптацией, ведь меньший мозг производит меньше тепла, что помогало выживать в жаркие периоды.

Сходную роль могли сыграть изменения в питании. После перехода от охоты к земледелию 10-15 тысяч лет назад рацион людей стал менее питательным. Как показали исследования антрополога Марты Лар из Кембриджского университета, дефицит белков, витаминов и минералов мог ограничить развитие мозга,

Другое предположение сосредоточено на социальном факторе. Антрополог Джереми ДеСильва считает, что наш мозг начал уменьшаться около 3-5 тысяч лет назад, когда люди стали жить в больших обществах. В эпоху империй и городов знания распределились между людьми, никто больше не должен был знать все, чтобы выжить. Таким образом, индивидуальный мозг стал менее нагружен, ведь мышление стало коллективным.

Некоторые ученые предполагают, что Homo sapiens сам себя одомашнил. Подобно собакам или котам, потерявшим часть массы мозга вследствие приручения, люди могли эволюционировать в сторону более социального, спокойного поведения, а соответственно, менее "агрессивного" мозга. Впрочем, эта теория остается противоречивой.

Несмотря на сокращение размера, интеллект современного человека не снизился. Исследования показывают, что ключевым фактором является не объем мозга, а его организация. Например, мозг мужчин примерно на 11% больше мозга женщин из-за большего размера тела. Однако исследования показали, что женщины и мужчины обладают одинаковыми когнитивными способностями.

Хотя ученые дают несколько разных объяснений, исследователи сходятся в одном, человеческий мозг действительно стал меньше, и это еще не конец. Однако меньший размер необязательно означает меньший интеллект, ведь технологии, искусственный интеллект и язык теперь компенсируют то, что когда-то делал наш мозг самостоятельно.

