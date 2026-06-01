Мозок працює навіть уночі: вчені розкрили причину ранкової втоми після яскравих снів

Багато хто стикався з ситуацією, коли після довгого сну прокидаєшся не відпочившим, а навпаки – втомленим і розсіяним. Особливо часто такий стан виникає після яскравих та емоційних сновидінь, які запам'ятовуються у найдрібніших деталях. Проте вчені стверджують, що проблема полягає не в самих снах, а особливостях роботи мозку під час нічного відпочинку.

Як зазначають дослідники, більшість сновидінь виникає у фазі швидкого сну, відомої як REM-фаза. За ніч людина проходить кілька таких циклів, а ближче до ранку вони стають тривалішими. Саме тому найяскравіші та сюжетні сни зазвичай припадають на останні години перед пробудженням.

Фахівці наголошують, що сни бачать абсолютно всі люди. Різниця лише в тому, що одні їх запам'ятовують, а інші – ні. На ймовірність запам'ятовування впливають емоційна насиченість сну, особливості нервової системи та, головне, момент пробудження. Якщо людина прокидається під час REM-фази або відразу після неї, шанси згадати побачене значно зростають.

Під час швидкого сну мозок залишається надзвичайно активним. Працюють зони, що відповідають за емоції та пам'ять, тому сновидіння можуть здаватися неймовірно реалістичними. При цьому області, що контролюють логіку та критичне мислення, функціонують менш активно, що пояснює дивні та часом абсурдні сюжети нічних видінь.

Проте вчені запевняють: самі сни не здатні настільки виснажити організм, щоб спричинити сильну втому. Справжня причина у порушенні структури сну. Якщо людина запам'ятала сон, це часто означає, що її відпочинок було перервано навіть на короткий час. Такі мікропробудження заважають організму повноцінно проходити глибокі стадії сну, під час яких відбувається відновлення нервової системи та очищення мозку від накопичених за день продуктів обміну.

Крім того, пробудження безпосередньо з REM-фази нерідко супроводжується так званою сонною інерцією. Це стан, коли мозку потрібен додатковий час для повного переходу до неспання. В результаті з'являються відчуття тяжкості в голові, зниження концентрації та виражена млявість.

Таким чином, ранкова втома після яскравих сновидінь частіше свідчить про недостатньо якісний сон, ніж надмірну активність мозку під час самих снів.

