Мозг работает даже ночью: ученые раскрыли причину утренней усталости после ярких снов

Многие сталкивались с ситуацией, когда после долгого сна просыпаешься не отдохнувшим, а наоборот – уставшим и рассеянным. Особенно часто такое состояние возникает после ярких и эмоциональных сновидений, которые запоминаются в мельчайших деталях. Однако ученые утверждают, что проблема заключается не в самих снах, а в особенностях работы мозга во время ночного отдыха.

Как отмечают исследователи, большинство сновидений возникает в фазе быстрого сна, известной как REM-фаза. За ночь человек проходит несколько таких циклов, а ближе к утру они становятся более продолжительными. Именно поэтому самые яркие и сюжетные сны обычно приходятся на последние часы перед пробуждением.

Специалисты подчеркивают, что сны видят абсолютно все люди. Разница лишь в том, что одни запоминают их, а другие – нет. На вероятность запоминания влияют эмоциональная насыщенность сна, особенности нервной системы и, главное, момент пробуждения. Если человек просыпается во время REM-фазы или сразу после нее, шансы вспомнить увиденное значительно возрастают.

Во время быстрого сна мозг остается чрезвычайно активным. Работают зоны, отвечающие за эмоции и память, поэтому сновидения могут казаться невероятно реалистичными. При этом области, контролирующие логику и критическое мышление, функционируют менее активно, что объясняет странные и порой абсурдные сюжеты ночных видений.

Однако ученые уверяют: сами сны не способны настолько истощить организм, чтобы вызвать сильную усталость. Настоящая причина кроется в нарушении структуры сна. Если человек запомнил сон, это часто означает, что его отдых был прерван даже на короткое время. Такие микропробуждения мешают организму полноценно проходить глубокие стадии сна, во время которых происходит восстановление нервной системы и очищение мозга от накопившихся за день продуктов обмена.

Кроме того, пробуждение непосредственно из REM-фазы нередко сопровождается так называемой сонной инерцией. Это состояние, когда мозгу требуется дополнительное время для полного перехода к бодрствованию. В результате появляются ощущение тяжести в голове, снижение концентрации и выраженная вялость.

Таким образом, утренняя усталость после ярких сновидений чаще свидетельствует о недостаточно качественном сне, чем о чрезмерной активности мозга во время самих снов.

