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МОН готує революцію в зарплатах педагогів: названо нові суми

У Міністерстві освіти і науки підготували нову систему оплати праці педагогів. Середня зарплата вчителя може сягнути 24-25 тисяч гривень, а доцента - 30-32 тисяч

8 вересня 2026, 16:53
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Кравцев Сергей

Міністерство освіти і науки України підготувало проєкт постанови Кабінету Міністрів, який передбачає зміну системи оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників. Документ уже подали на розгляд уряду після необхідних погоджень. Як повідомили МОН у відповіді на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі", нова система має передбачати вихід педагогічних і науково-педагогічних працівників з Єдиної тарифної сітки. Замість неї пропонується затвердити окремі схеми посадових окладів.

МОН готує революцію в зарплатах педагогів: названо нові суми

Підвищення зарплат освітянам

За задумом міністерства, посадовий оклад педагога найнижчої категорії має становити 1,6 мінімальної зарплати, а науково-педагогічного працівника – дві мінімальні зарплати.

Нові умови оплати праці у закладах загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти мають застосовуватися вже з 1 вересня 2026 року. Для дошкільної та позашкільної освіти, а також інших закладів, які фінансуються з місцевих бюджетів, зміни пропонується запровадити з 1 січня 2027 року. Водночас місцева влада зможе ухвалити рішення про більш раннє підвищення.

У МОН очікують, що з вересня середня нарахована зарплата педагогічного працівника у школах, професійній та фаховій передвищій освіті становитиме 24-25 тисяч гривень. Для науково-педагогічного працівника – доцента – прогнозований показник становить 30-32 тисячі гривень.

Окремо зміниться підхід до доплат. Нинішню доплату за несприятливі умови праці планують включити до посадового окладу, що має забезпечити його зростання більш ніж на 20%.

Водночас доплата у 2600 гривень з 1 вересня зберігатиметься за рахунок державної субвенції для педагогів шкіл, які працюють у очному або змішаному форматі на територіях окремих громад прифронтових і прикордонних областей. Інші заклади з місцевих бюджетів зможуть отримувати таку доплату за рішенням місцевої влади.

Також планують підвищити мінімальний рівень надбавки за престижність педагогічної праці до 20%. Для шкільних педагогів це має запрацювати з вересня 2026 року, для професійної та фахової передвищої освіти – з січня 2027-го, а для дошкільної та позашкільної освіти – з вересня 2027 року.

При цьому остаточні параметри змін залежатимуть від рішення Кабінету Міністрів.

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