Що українцям продають замість безпечних ліків: розкрито тривожну статистику

За перше півріччя 2026 року Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила 46 розпоряджень про заборону реалізації, зберігання та застосування лікарських засобів. Серед них були неякісні препарати, ліки, ввезені з порушенням українського законодавства, а також препарати, підозрілі щодо фальсифікації або визнані фальсифікованими. Про це Держлікслужба повідомила у відповідь на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".

Ліки

Зокрема, протягом січня-червня 2026 року було встановлено:

18 розпоряджень щодо 31 серії 28 найменувань неякісних лікарських засобів;

4 розпорядження щодо 6 найменувань неякісних препаратів усіх серій;

13 розпоряджень щодо 21 серії 21 найменування лікарських засобів, ввезених в Україну з порушенням законодавства;

9 розпоряджень щодо 9 серій 9 найменувань препаратів, підозрілих щодо фальсифікації або фальсифікованих;

ще 2 розпорядження стосувалися 10 найменувань препаратів усіх серій, підозрілих щодо фальсифікації або фальсифікованих.

Таким чином, окремо за категорією фальсифікованих або підозрілих щодо фальсифікації препаратів Держлікслужба повідомила про 11 розпоряджень, які охоплювали 19 серій або всі серії відповідних 10 найменувань лікарських засобів.

Крім того, за цей період служба встановила 12 розпоряджень про тимчасову заборону реалізації та застосування 35 серій 10 найменувань неякісних лікарських засобів.

Сотні порушень під час перевірок

Проблеми виявляли не лише за результатами окремих випадків, а й під час планових та позапланових заходів державного нагляду.

За перше півріччя 2026 року територіальні органи Держлікслужби перевірили 288 суб’єктів господарювання за місцями провадження діяльності – загалом 958 об’єктів.

За результатами планових перевірок було:

видано 256 приписів про усунення порушень;

складено 84 адміністративні протоколи;

винесено 82 постанови про накладення штрафів.

Окремо Держлікслужба провела 14 позапланових перевірок за зверненнями фізичних осіб щодо дотримання вимог законодавства у сфері забезпечення якості лікарських засобів.

За результатами цих перевірок видано 5 приписів, складено 2 адмінпротоколи та винесено 2 постанови про накладення штрафів.

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