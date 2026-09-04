Одещина готується до найгіршого сценарію: що відбудеться з настанням холодів

Одеська область увійшла у вересень із готовністю до осінньо-зимового періоду на рівні 83,2%. Про це Одеська обласна військова адміністрація повідомила у відповіді на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".

Підготовка опалювального сезону в Одесі

За даними ОВА, підготовка до опалювального сезону 2026-2027 років проводиться за чотирма основними напрямами: житловий фонд та об’єкти соціальної сфери, теплове господарство, водопровідно-каналізаційна система, а також дорожньо-мостове господарство. В області створили регіональний оперативний штаб, до якого увійшли представники органів влади, місцевого самоврядування, енергетичних і комунальних підприємств та інших відповідальних структур.

В ОВА наголошують, що проблемних питань із технічною готовністю наразі немає, а всі заплановані роботи виконуються відповідно до затверджених графіків.

Втім, одним із ключових викликів майбутньої зими залишається енергетична безпека. В умовах повномасштабної війни та постійної загрози російських ударів по енергетичній інфраструктурі область робить ставку на розподілену генерацію, яка має забезпечити критично важливі об’єкти електроенергією навіть у разі проблем із централізованою системою.

Зокрема, в Одеській області вже підключені газопоршневі когенераційні установки загальною потужністю 68 МВт. Водночас регіон планує збільшити цей показник ще на 60 МВт.

Йдеться про створення системи розподіленої генерації на базі газопоршневих когенераційних установок. За задумом ОВА, така модель має посилити енергетичну незалежність критичної інфраструктури та зменшити ризики у випадку тривалих перебоїв із централізованим електропостачанням.

Фактично область готується не лише до стандартного опалювального сезону, а й до сценарію, за якого енергосистема може зазнати нових атак. Розподілена генерація дозволяє розосередити потужності та забезпечити роботу критично важливих об’єктів навіть за умов пошкодження окремих елементів енергомережі.

У розпорядженні голови Одеської ОВА від 4 травня 2026 року №459/А-2026 передбачено комплекс заходів для підготовки житлово-комунального, паливно-енергетичного господарства та соціальної сфери області до зими.

Таким чином, наразі Одещина заявляє про 83,2% готовності до нового опалювального сезону, а одним із головних резервів на випадок масштабних відключень має стати додаткова генерація. До вже встановлених 68 МВт область планує додати ще 60 МВт, що може стати важливим елементом захисту критичної інфраструктури регіону в зимовий період.

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