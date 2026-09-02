Росія душить українські порти, судна масово обходять Одесу: скільки можуть сягнути втрати

Російські атаки на цивільні судна та портову інфраструктуру дедалі сильніше б’ють по морській торгівлі України. Як пише The Telegraph, через різке зростання безпекових ризиків судновласники почали масово уникати українських портів, що вже позначилося на обсягах експорту.

Атака на Одесу. Фото: з відкритих джерел

Найбільш показова ситуація склалася в Одесі. За словами президента Української портової асоціації Дмитра Барінова, у період із 20 липня до 20 серпня порт у середньому приймав лише одне судно на добу. Раніше цей показник становив сім-вісім суден.

Змінилися й самі перевезення. Компанії, які все ж погоджуються працювати з українськими портами, дедалі частіше обирають менші судна та скорочують кількість членів екіпажів. Таким чином бізнес намагається зменшити потенційні втрати у разі атаки.

За даними The Telegraph, у першій половині серпня український експорт зерна був приблизно на 75% нижчим, ніж за аналогічний період минулого року. Економісти попереджають: якщо обмеження морської торгівлі триватимуть, Україна може недорахуватися до 1,5% ВВП до кінця 2026 року.

Проблема має і міжнародний вимір. За даними видання, від початку повномасштабної війни в Чорному морі було атаковано понад 200 цивільних суден. При цьому останнім часом удари по району портів Великої Одеси стали інтенсивнішими.

В українській портовій галузі наголошують: подальше фактичне блокування морського коридору створює ризики не лише для української економіки. Скорочення поставок агропродукції здатне позначитися і на світових продовольчих ринках.

Водночас ВМС України заявляють, що робота зі стабілізації морського коридору триває. Портовики закликають міжнародних партнерів активніше долучатися до захисту цивільного судноплавства.

Раніше в Українському національному комітеті Міжнародної торгової палати попереджали про ще масштабніші ризики: за несприятливого сценарію Україна може втратити близько 10% ВВП, $17 млрд експортної виручки та $8,5 млрд податкових надходжень.

Також видання "Коментарі" повідомляло – росіяни атакували КАБами та "Бандеролями": у великому обласному центрі зруйновано будинки.