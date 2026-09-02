Россия душит украинские порты, суда массово обходят Одессу: сколько могут достичь потери

Российские атаки на гражданские суда и портовую инфраструктуру все сильнее отражаются на морской торговле Украины. Как пишет The Telegraph, из-за резкого роста рисков безопасности судовладельцы начали массово избегать украинских портов, что уже сказалось на объемах экспорта.

Атака на Одессу. Фото: из открытых источников

Наиболее показательная ситуация сложилась в Одессе. По словам президента Украинской портовой ассоциации Дмитрия Баринова, в период с 20 июля по 20 августа порт в среднем принимал только одно судно в сутки. Ранее этот показатель составлял семь-восемь судов.

Поменялись и сами перевозки. Компании, все же соглашающиеся работать с украинскими портами, все чаще выбирают меньшие суда и сокращают количество членов экипажей. Таким образом, бизнес пытается уменьшить потенциальные потери в случае атаки.

По данным The Telegraph, в первой половине августа украинский экспорт зерна был примерно на 75% ниже, чем за аналогичный период в прошлом году. Экономисты предупреждают, что если ограничения морской торговли будут продолжаться, Украина может недосчитаться до 1,5% ВВП до конца 2026 года.

Проблема имеет и международное измерение. По данным издания, с начала полномасштабной войны в Черном море было атаковано более 200 гражданских судов. При этом в последнее время удары по району портов Большой Одессы стали более интенсивными.

В украинской портовой отрасли отмечают: дальнейшая фактическая блокировка морского коридора создает риски не только для украинской экономики. Сокращение поставок агропродукции способно отразиться и на мировых продовольственных рынках.

В то же время ВМС Украины заявляют, что работа по стабилизации морского коридора продолжается. Портовики призывают международных партнеров активнее приобщаться к защите гражданского судоходства.

Ранее в Украинском национальном комитете Международной торговой палаты предупреждали о более масштабных рисках: при неблагоприятном сценарии Украина может потерять около 10% ВВП, $17 млрд экспортной выручки и $8,5 млрд налоговых поступлений.

Также издание "Комментарии" сообщало – россияне атаковали КАБами и Бандеролями: в большом областном центре разрушены дома.