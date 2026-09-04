Одещина готовится к худшему сценарию: что произойдет с наступлением холодов

Одесская область вошла в сентябрь с готовностью к осенне-зимнему периоду на уровне 83,2%. Об этом Одесская областная военная администрация сообщила в ответе на журналистский запрос интернет-портала "Комментарии".

Подготовка отопительному сезону в Одессе

По данным ОВА, подготовка к отопительному сезону 2026-2027 годов проводится по четырем основным направлениям: жилищный фонд и объекты социальной сферы, тепловое хозяйство, водопроводно-канализационная система, а также дорожно-мостовое хозяйство. В области был создан региональный оперативный штаб, в который вошли представители органов власти, местного самоуправления, энергетических и коммунальных предприятий и других ответственных структур.

В ОВА подчеркивают, что проблемных вопросов с технической готовностью пока нет, а все запланированные работы выполняются в соответствии с утвержденными графиками.

Впрочем, одним из ключевых вызовов предстоящей зимой остается энергетическая безопасность. В условиях полномасштабной войны и постоянной угрозы российских ударов по энергетической инфраструктуре область делает ставку на распределенную генерацию, обеспечивающую критически важные объекты электроэнергией даже в случае проблем с централизованной системой.

В частности, в Одесской области подключены газопоршневые когенерационные установки общей мощностью 68 МВт. В то же время, регион планирует увеличить этот показатель еще на 60 МВт.

Речь идет о разработке системы распределенной генерации на базе газопоршневых когенерационных установок. По замыслу ОВА такая модель должна усилить энергетическую независимость критической инфраструктуры и уменьшить риски в случае длительных перебоев с централизованным электроснабжением.

Фактически область готовится не только к стандартному отопительному сезону, но и к сценарию, при котором энергосистема может подвергнуться новым атакам. Распределенная генерация позволяет рассредоточить мощности и обеспечить работу критически важных объектов даже при повреждении отдельных элементов сети.

В распоряжении председателя Одесской ОВА от 4 мая 2026 №459/А-2026 предусмотрен комплекс мероприятий для подготовки жилищно-коммунального, топливно-энергетического хозяйства и социальной сферы области к зиме.

Таким образом, Одесщина заявляет о 83,2% готовности к новому отопительному сезону, а одним из главных резервов на случай масштабных отключений должна стать дополнительная генерация. В уже установленные 68 МВт область планирует добавить еще 60 МВт, что может стать важным элементом защиты критической инфраструктуры региона в зимний период.

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