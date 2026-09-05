Что украинцам продают вместо безопасных лекарств: раскрыта тревожная статистика

За первое полугодие 2026 Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила 46 распоряжений о запрете реализации, хранения и применения лекарственных средств. Среди них были некачественные препараты, лекарства, ввезенные с нарушением украинского законодательства, а также препараты, подозреваемые в фальсификации или признанные фальсифицированными. Об этом Госликслужба сообщила в ответ на журналистский запрос интернет-порталу "Комментарии".

Лекарства

В частности, в течение января-июня 2026 было установлено:

18 предписаний по 31 серии 28 наименований некачественных лекарственных средств;

4 распоряжения по 6 наименованиям некачественных препаратов всех серий;

13 распоряжений по 21 серии 21 наименования лекарственных средств, ввезенных в Украину с нарушением законодательства;

9 распоряжений по 9 сериям 9 наименований препаратов, подозрительных по фальсификации или фальсифицированных;

еще 2 распоряжения касались 10 наименований препаратов всех серий, подозрительных на фальсификации или фальсифицированных.

Таким образом, отдельно по категории фальсифицированных или подозрительных по фальсификации препаратов Госликслужба сообщила об 11 распоряжениях, которые охватывали 19 серий или все серии соответствующих 10 наименований лекарственных средств.

Кроме того, за этот период служба установила 12 предписаний о временном запрете реализации и применении 35 серий 10 наименований некачественных лекарственных средств.

Сотни нарушений во время проверок

Проблемы выявляли не только по результатам отдельных случаев, но и во время плановых и внеплановых мер государственного надзора.

За первое полугодие 2026 года территориальные органы Госликслужбы проверили 288 субъектов хозяйствования по местам осуществления деятельности – всего 958 объектов.

По результатам плановых проверок следовало:

выдано 256 предписаний об устранении нарушений;

составлено 84 административных протокола;

вынесено 82 постановления о наложении штрафов.

Отдельно Госликслужба провела 14 внеплановых проверок по обращениям физических лиц по соблюдению требований законодательства в сфере обеспечения качества лекарственных средств.

По результатам этих проверок выдано 5 предписаний, составлено 2 админпротокола и вынесено 2 постановления о наложении штрафов.

Также издание "Комментарии" сообщало – Одесщина готовится к худшему сценарию: что произойдет с наступлением холодов.



