МОН готовит революцию в зарплатах педагогов: названы новые суммы

Министерство образования и науки Украины подготовило проект постановления Кабинета Министров, предусматривающий изменение системы оплаты труда педагогических и научно педагогических работников. Документ уже подали на рассмотрение правительства после необходимых согласований. Как сообщили МОН в ответе на журналистский запрос интернет-портала "Комментарии", новая система должна предусматривать выход педагогических и научно педагогических работников из Единой тарифной сетки. Вместо него предлагается утвердить отдельные схемы должностных окладов.

Повышение зарплат педагогам

По замыслу министерства должностной оклад педагога самой низкой категории должен составлять 1,6 минимальной зарплаты, а научно-педагогического работника – две минимальные зарплаты.

Новые условия оплаты труда в учреждениях общего среднего, профессионального, профессионального высшего и высшего образования должны применяться уже с 1 сентября 2026 года. Для дошкольного и внешкольного образования, а также других учреждений, финансируемых местными бюджетами, изменения предлагается ввести с 1 января 2027 года. В то же время местные власти смогут принять решение о более раннем повышении.

В МОН ожидают, что с сентября средняя начисленная зарплата педагогического работника в школах, профессиональном и профессиональном высшем образовании составит 24-25 тысяч гривен. Для научно-педагогического работника – доцента – прогнозируемый показатель составляет 30-32 тысяч гривен.

Отдельно изменится подход к доплате. Нынешнюю доплату за неблагоприятные условия труда планируют включить в должностной оклад, что должно обеспечить его рост более чем на 20%.

В то же время, доплата в 2600 гривен с 1 сентября будет сохраняться за счет государственной субвенции для педагогов школ, работающих в очном или смешанном формате на территориях отдельных общин прифронтовых и приграничных областей. Другие учреждения из местных бюджетов смогут получать такую доплату по решению местных властей.

Также планируется повысить минимальный уровень надбавки за престижность педагогического труда до 20%. Для школьных педагогов это должно заработать с сентября 2026 года, для профессионального и профессионального высшего образования – с января 2027, а для дошкольного и внешкольного образования – с сентября 2027 года.

При этом окончательные параметры изменений будут зависеть от решения Кабинета Министров.

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