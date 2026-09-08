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МОН готовит революцию в зарплатах педагогов: названы новые суммы

В Министерстве образования и науки была подготовлена новая система оплаты труда педагогов. Средняя зарплата учителя может достичь 24-25 тысяч гривен, а доцента – 30-32 тысяч

8 сентября 2026, 16:53
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Кравцев Сергей

Министерство образования и науки Украины подготовило проект постановления Кабинета Министров, предусматривающий изменение системы оплаты труда педагогических и научно педагогических работников. Документ уже подали на рассмотрение правительства после необходимых согласований. Как сообщили МОН в ответе на журналистский запрос интернет-портала "Комментарии", новая система должна предусматривать выход педагогических и научно педагогических работников из Единой тарифной сетки. Вместо него предлагается утвердить отдельные схемы должностных окладов.

МОН готовит революцию в зарплатах педагогов: названы новые суммы

Повышение зарплат педагогам

По замыслу министерства должностной оклад педагога самой низкой категории должен составлять 1,6 минимальной зарплаты, а научно-педагогического работника – две минимальные зарплаты.

Новые условия оплаты труда в учреждениях общего среднего, профессионального, профессионального высшего и высшего образования должны применяться уже с 1 сентября 2026 года. Для дошкольного и внешкольного образования, а также других учреждений, финансируемых местными бюджетами, изменения предлагается ввести с 1 января 2027 года. В то же время местные власти смогут принять решение о более раннем повышении.

В МОН ожидают, что с сентября средняя начисленная зарплата педагогического работника в школах, профессиональном и профессиональном высшем образовании составит 24-25 тысяч гривен. Для научно-педагогического работника – доцента – прогнозируемый показатель составляет 30-32 тысяч гривен.

Отдельно изменится подход к доплате. Нынешнюю доплату за неблагоприятные условия труда планируют включить в должностной оклад, что должно обеспечить его рост более чем на 20%.

В то же время, доплата в 2600 гривен с 1 сентября будет сохраняться за счет государственной субвенции для педагогов школ, работающих в очном или смешанном формате на территориях отдельных общин прифронтовых и приграничных областей. Другие учреждения из местных бюджетов смогут получать такую доплату по решению местных властей.

Также планируется повысить минимальный уровень надбавки за престижность педагогического труда до 20%. Для школьных педагогов это должно заработать с сентября 2026 года, для профессионального и профессионального высшего образования – с января 2027, а для дошкольного и внешкольного образования – с сентября 2027 года.

При этом окончательные параметры изменений будут зависеть от решения Кабинета Министров.

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