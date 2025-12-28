Людина з рекордним IQ 276 заявила: існування Бога можна довести математично — мережа вибухнула

Заява, яку вже назвали однією з найрезонансніших інтелектуальних подій року, пролунала від південнокорейського дослідника Йонхуна Кіма — людини з найвищим зафіксованим IQ у світі (276). Учений публічно заявив, що існування Бога є логічно та математично обґрунтованим, а до віри він дійшов не через традиції чи емоції, а через аналіз фундаментальних законів Всесвіту.

Найрозумніша людина планети прийшла до віри не через релігію, а через формули та логіку

Про це Кім повідомив у своїх дописах у соцмережах і відеовиступах у грудні 2025 року. Його слова миттєво стали вірусними та спричинили гарячі дискусії між науковцями, атеїстами й віруючими, пише Geo News.

За словами дослідника, Бог є “абсолютно реальним”, і цей висновок випливає з базових математичних і філософських принципів. Кім наголошує: він не протиставляє науку релігії, а навпаки — використовує логіку як інструмент пізнання віри.

"Будь-який процес має початкову точку. Нескінченне минуле без початку є логічно неможливим. А існування Всесвіту вимагає джерела енергії", — пояснює він.

Саме ці три аргументи, на думку вченого, неминуче ведуть до ідеї Творця.

Важливо, що Йонхун Кім — не лише фахівець у галузі штучного інтелекту, а й має богословську освіту, здобуту в престижному університеті Йонсе в Сеулі. Саме поєднання точних наук і теології сформувало його світогляд.

36-річний науковець також заявив, що вірить у Друге пришестя Ісуса Христа, зазначивши, що ця ідея присутня як у християнстві, так і в ісламі. На його переконання, різні релігійні традиції сходяться в ключових уявленнях про Бога та історію людства, що лише посилює логічність віри.

Заяви Кіма вже називають викликом радикальному атеїзму та рідкісним прикладом того, як людина з надвисоким інтелектом відкрито говорить про віру, не заперечуючи науку.

Дискусія навколо його слів лише набирає обертів — і, схоже, триватиме ще довго.

