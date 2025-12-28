Человек с рекордным IQ 276 заявил: существование Бога можно доказать математически - сеть взорвалась

Заявление, которое уже назвали одним из самых резонансных интеллектуальных событий года , прозвучало от южнокорейского исследователя Йонхуна Кима — человека с самым высоким зафиксированным IQ в мире (276) . Ученый публично заявил, что существование Бога является логически и математически обоснованным , а до веры он пришел не из-за традиций или эмоций, а из-за анализа фундаментальных законов Вселенной .

Самый умный человек планеты пришел к вере не через религию, а через формулы и логику

Об этом Ким сообщил в своих сообщениях в соцсетях и видеовыступлениях в декабре 2025 года. Его слова мгновенно стали вирусными и вызвали горячие дискуссии между учеными, атеистами и верующими , пишет Geo News.

По словам исследователя, Бог является "совершенно реальным" , и этот вывод следует из базовых математических и философских принципов. Ким отмечает: он не противопоставляет науку религии, а наоборот использует логику как инструмент познания веры .

"Любой процесс имеет начальную точку. Бесконечное прошлое без начала логически невозможно. А существование Вселенной требует источника энергии" , – объясняет он.

Именно эти три аргумента, по мнению ученого, неизбежно ведут к идее Творца .

Важно, что Йонхун Ким — не только специалист в области искусственного интеллекта , но и имеет богословское образование , полученное в престижном университете Йонсе в Сеуле. Само сочетание чётких наук и теологии сформировало его мировоззрение.

36-летний ученый также заявил, что верит во Второе пришествие Иисуса Христа , отметив, что эта идея присутствует как в христианстве, так и в исламе. По его убеждению, разные религиозные традиции сходятся в ключевых представлениях о Боге и истории человечества , что лишь усиливает логичность веры.

Заявления Кима уже называют вызовом радикального атеизма и редким примером того, как человек со сверхвысоким интеллектом открыто говорит о вере, не отрицая науки .

Дискуссия вокруг его слов только набирает обороты — и, похоже, продлится еще долго.

