5 англійських фраз про алкоголь, які українці часто перекладають неправильно

Думали, що знаєте англійську? А спробуйте перекласти "hit the bottle" або "one for the road". Дослівний переклад може змусити носіїв мови посміхнутися, адже в англійській мові алкогольні фрази часто мають зовсім неочевидне значення.

Пляшки з алкоголем у барі. Фото: Pixabay / Michelle Bryant

Під час вивчення англійської багато хто запам'ятовує слова, але губиться у живих розмовах. Особливо коли справа доходить до вечірок, барів та дружніх зустрічей. Тут англійці мають чимало виразів, які можуть здивувати навіть тих, хто добре знає граматику.

Cheers! — це не тільки "ура"

Якщо ви піднімете келих у компанії англійців і скажете "Cheers!", вас зрозуміють. Це популярний тост, аналог українського "будьмо!". Але є нюанс: у британській англійській це слово також часто означає просте "дякую".

Тобто "Cheers!" може бути і після келиха вина, і після того, як хтось притримав вам двері.

I'm tipsy — не означає "я нахилився"

На перший погляд здається, що йдеться про якусь фізичну нестійкість. Насправді "I'm tipsy" означає, що людина трохи випила і відчуває легке сп'яніння.

Це той стан, коли настрій уже чудовий, але танцювати на столі ще зарано.

Hangover — головний ворог після вечірки

Слово "hangover" знайоме багатьом, але його значення просте: це похмілля. Якщо хтось каже "I have a hangover", це означає не "я втомився", а "мені погано після вчорашнього".

Hit the bottle — "вдарити пляшку" чи щось інше?

Дослівний переклад звучить кумедно, але насправді ця фраза означає почати багато пити або звернутися до алкоголю через стрес чи проблеми.

Наприклад, "He started hitting the bottle" — це не про бійку з пляшкою, а про надмірне вживання алкоголю.

One for the road — останній келих перед дорогою

Цей вислів часто плутає іноземців. Він означає випити ще один напій перед тим, як піти. Не обов'язково буквально в дорогу, а просто перед завершенням зустрічі.

Англійська мова має сотні подібних фраз, які неможливо зрозуміти лише за словником. Саме такі розмовні вислови допомагають звучати природніше та краще розуміти носіїв мови. Тож наступного разу замість звичайного "drink" можна згадати кілька справжніх англійських виразів. Головне — не переплутати значення і не "вдарити пляшку" буквально.

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