Міжнародний день пива: найдивніші та найкумедніші факти про улюблений напій

Пиво є одним із найпопулярніших напоїв у світі, з яким пов'язана величезна кількість традицій, наукових досліджень та навіть курйозів. Навколо нього існує безліч міфів, проте реальні факти виявляються куди цікавішими.

Бокал пшеничного пива в руці. Фото: Pixabay / Thomas

Фахівці зібрали п'ятірку найцікавіших науково підтверджених фактів про цей хмільний напій:

Міжнародний день пива не має фіксованої дати. Популярне свято відзначають у першу п'ятницю серпня, тому його дата щороку змінюється. Уперше його відзначили у 2008 році.

Пиво старіше за багато відомих цивілізацій. Археологічні знахідки свідчать про виробництво ферментованих напоїв із зерна ще в доісторичні часи. Зокрема, в Ірані на розкопках Годін-Тепе знайдено сліди пивоваріння, датовані 3500–3100 роками до н. е., а найдавніші сліди ферментації виявляють і в Китаї.

Напій практично неможливо пити в космосі. В умовах мікрогравітації бульбашки газу не відокремлюються від рідини, як на Землі. Через це газований напій спричиняє дискомфорт, а пивна піна поводиться нестабільно, що робить його непридатним для космічних польотів.

Удар по пляшці викликає миттєве спінювання. Якщо легенько вдарити по горлечку відкритої пляшки, пиво миттєво перетворюється на піну та виливається. Це підтверджене дослідженнями фізичне явище: удар створює хвилі тиску, які генерують мільйони дрібних бульбашок.

Склад напою переважно складається з води. Понад 90% об'єму традиційного пива становить звичайна вода. Інші компоненти — це зерно, хміль та дріжджі, які перетворюють цукор на алкоголь і вуглекислий газ.

Орієнтування в подібних фактах дозволяє не лише розширити кругозір, а й дізнатися більше про фізичні та хімічні властивості напою, який супроводжує людство протягом тисячоліть.

Нагадаємо: раніше портал "Коментарі" писав, як чоловік судився через невиконані обіцянки з телереклами пива.