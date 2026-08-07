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Міжнародний день пива: найдивніші та найкумедніші факти про улюблений напій

Цікаві та незвичайні факти про пиво: історія напою, космічні обмеження, фізика піни та дата святкування

7 серпня 2026, 17:33
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Сергій Кречмаровський

Пиво є одним із найпопулярніших напоїв у світі, з яким пов'язана величезна кількість традицій, наукових досліджень та навіть курйозів. Навколо нього існує безліч міфів, проте реальні факти виявляються куди цікавішими.

Міжнародний день пива: найдивніші та найкумедніші факти про улюблений напій

Бокал пшеничного пива в руці. Фото: Pixabay / Thomas

Фахівці зібрали п'ятірку найцікавіших науково підтверджених фактів про цей хмільний напій:

  • Міжнародний день пива не має фіксованої дати. Популярне свято відзначають у першу п'ятницю серпня, тому його дата щороку змінюється. Уперше його відзначили у 2008 році.

  • Пиво старіше за багато відомих цивілізацій. Археологічні знахідки свідчать про виробництво ферментованих напоїв із зерна ще в доісторичні часи. Зокрема, в Ірані на розкопках Годін-Тепе знайдено сліди пивоваріння, датовані 3500–3100 роками до н. е., а найдавніші сліди ферментації виявляють і в Китаї.

  • Напій практично неможливо пити в космосі. В умовах мікрогравітації бульбашки газу не відокремлюються від рідини, як на Землі. Через це газований напій спричиняє дискомфорт, а пивна піна поводиться нестабільно, що робить його непридатним для космічних польотів.

  • Удар по пляшці викликає миттєве спінювання. Якщо легенько вдарити по горлечку відкритої пляшки, пиво миттєво перетворюється на піну та виливається. Це підтверджене дослідженнями фізичне явище: удар створює хвилі тиску, які генерують мільйони дрібних бульбашок.

  • Склад напою переважно складається з води. Понад 90% об'єму традиційного пива становить звичайна вода. Інші компоненти — це зерно, хміль та дріжджі, які перетворюють цукор на алкоголь і вуглекислий газ.

Орієнтування в подібних фактах дозволяє не лише розширити кругозір, а й дізнатися більше про фізичні та хімічні властивості напою, який супроводжує людство протягом тисячоліть.

Нагадаємо: раніше портал "Коментарі" писав, як чоловік судився через невиконані обіцянки з телереклами пива. 



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