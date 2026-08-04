Пиво не створило дівчат у бікіні: як чоловік судився через невиконані обіцянки з телереклами

У 1991 році американець Річард Овертон вирішив, що реклама пива Bud Light його відверто обдурила. У телевізійних роликах компанія малювала райську картинку: тропічні вечірки, море, пальми й дівчат у бікіні, які нібито з’являлися поруч із чоловіками, щойно ті відкривали пляшку. Овертон сприйняв це буквально й подав до суду на Anheuser-Busch, вимагаючи $10 000 (близько 420 тисяч грн).

Правосуддя та закон. Ілюстративне фото: succo. Pixabay

Його аргументи звучали емоційно й навіть трохи наївно: він очікував, що пиво принесе в життя вечірки та красивих жінок, а отримав лише похмілля й розчарування. Позов отримав назву Overton v. Anheuser-Busch і став прикладом того, як реклама може перетворитися на юридичну проблему.

Суд відхилив справу, пояснивши: реклама — це перебільшення, а не гарантія. Ніхто не може серйозно думати, що після ковтка пива поруч з’являться моделі в купальниках.

Цей випадок увійшов в історію як один із найбільш абсурдних позовів проти виробників алкоголю. Він показав, наскільки сильно реклама може впливати на людей і як легко маркетингові образи створюють нереалістичні очікування.

Сьогодні справа Овертона часто згадується у курсах із права та маркетингу як приклад "судових курйозів". Вона нагадує: реклама може бути яскравою, емоційною, навіть провокаційною, але завжди залишається лише фантазією. І якщо хтось вирішить сприймати її буквально — наслідки можуть бути гучними, але не завжди успішними.

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