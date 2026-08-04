Пиво не создало девушек в бикини: как мужчина судился из-за невыполненных обещаний в телерекламе

В 1991 году американец Ричард Овертон решил, что реклама пива Bud Light его откровенно обманула. В телевизионных роликах компания рисовала райскую картинку: тропические вечеринки, море, пальмы и девушек в бикини, которые якобы появлялись рядом с мужчинами, как только те открывали бутылку. Овертон принял это буквально и подал в суд на Anheuser-Busch, требуя $10 000 (около 420 тысяч грн).

Правосудие и закон. Иллюстративное фото: succo. Pixabay

Его аргументы звучали эмоционально и даже немного наивно: он ожидал, что пиво принесет в его жизнь вечеринки и красивых женщин, а получил только похмелье и разочарование. Иск получил название Overton v. Anheuser-Busch и стал примером того, как реклама может превратиться в юридическую проблему.

Суд отклонил дело, объяснив: реклама — это преувеличение, а не гарантия. Никто не может серьезно полагать, что после глотка пива рядом появятся модели в купальниках.

Этот случай вошел в историю как один из самых абсурдных исков против производителей алкоголя. Он показал, как сильно реклама может влиять на людей и как просто маркетинговые образы создают нереалистичные ожидания.

Сегодня дело Овертона часто упоминается в курсах по праву и маркетингу в качестве примера "судебных курьезов". Оно напоминает: реклама может быть яркой, эмоциональной, даже провокационной, но всегда остается только фантазией. И если кто-то решит воспринимать ее буквально — последствия могут быть громкими, но не всегда успешными.

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