Международный день пива: самые удивительные и забавные факты о любимом напитке

Пиво является одним из самых популярных напитков в мире, с которым связано множество традиций, научных исследований и даже курьезов. Вокруг него существует множество мифов, однако реальные факты оказываются гораздо интереснее.

Бокал пшеничного пива в руке. Фото: Pixabay / Thomas

Специалисты собрали пятерку самых интересных научно подтвержденных фактов об этом хмельном напитке:

У Международного дня пива нет фиксированной даты. Популярный праздник отмечается в первую пятницу августа, поэтому его дата ежегодно меняется. Впервые он был отмечен в 2008 году.

Пиво старше многих известных цивилизаций. Археологические находки свидетельствуют о производстве ферментированных напитков из зерна еще в доисторические времена. В частности, в Иране на раскопках Годин-Тепе найдены следы пивоварения, датированные 3500-3100 годами до н. э., а древнейшие следы ферментации обнаруживают и в Китае.

Напиток практически невозможно пить в космосе. В условиях микрогравитации пузырьки газа не отделяются от жидкости так, как на Земле. Из-за этого газированный напиток вызывает дискомфорт, а пивная пена ведет себя нестабильно, что делает его непригодным для космических полетов.

Удар по бутылке вызывает мгновенное вспенивание. Если легко ударить по горлышку открытой бутылки, пиво мгновенно превращается в пену и выливается. Это подтверждённое исследованиями физическое явление: удар создает волны давления, генерирующие миллионы мелких пузырьков.

Напиток в основном состоит из воды. Более 90% объема традиционного пива составляет обычная вода. Другие компоненты – это зерно, хмель и дрожжи, которые превращают сахар в алкоголь и углекислый газ.

Осведомленность в подобных фактах позволяет не только расширить кругозор, но и узнать больше о физических и химических свойствах напитка, сопровождающего человечество тысячелетиями.

Напомним: ранее портал "Комментарии" писал, как мужчина судился из-за невыполненных обещаний из телерекламы пива.