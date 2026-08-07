5 английских фраз об алкоголе, которые украинцы часто переводят неправильно

Думали, что знаете английский? А попробуйте перевести "hit the bottle" или "one for the road". Дословный перевод может заставить носителей языка улыбнуться, ведь в английском языке алкогольные фразы часто имеют совершенно неочевидное значение.

Бутылки с алкоголем в баре. Фото: Pixabay / Michelle Bryant

При изучении английского многие запоминают слова, но теряются в живых разговорах. Особенно когда дело доходит до вечеринок, баров и дружеских встреч. Здесь у англичан есть немало выражений, которые могут удивить даже тех, кто хорошо знает грамматику.

Cheers! — это не только "ура"

Если вы поднимете бокал в компании англичан и скажете "Cheers!", вас поймут. Это популярный тост, аналог украинского "Будьмо!" Но есть нюанс: в британском английском это слово также часто означает простое "спасибо".

То есть "Cheers!" может звучать и после бокала вина, и после того, как кто-то придержал вам дверь.

I'm tipsy — не означает "я наклонился"

На первый взгляд кажется, что речь идет о какой-то физической неустойчивости. На самом деле "I'm tipsy" означает, что человек немного выпил и чувствует легкое опьянение.

Это то состояние, когда настроение уже отличное, но танцевать на столе еще рано.

Hangover – главный враг после вечеринки

Слово "hangover" знакомо многим, и его значение просто: это похмелье. Если кто-то говорит "I have a hangover", это значит не "я устал", а "мне плохо после вчерашнего".

Hit the bottle — "ударить бутылку" или что-нибудь другое?

Дословный перевод звучит забавно, но на самом деле эта фраза означает начать много пить или пристраститься к алкоголю из-за стресса или проблем.

Например, "He started hitting the bottle" — это не о драке с бутылкой, а о чрезмерном употреблении алкоголя.

One for the road – последний бокал перед дорогой

Это выражение часто путает иностранцев. Оно означает выпить еще один напиток перед уходом. Не обязательно буквально в путь, а просто перед завершением встречи.

Английский язык имеет сотни подобных фраз, которые невозможно понять только по словарю. Именно такие разговорные высказывания помогают звучать более естественно и лучше понимать носителей языка. Так что в следующий раз вместо обычного "drink" можно вспомнить несколько настоящих английских выражений. Главное – не перепутать значение и не "ударить бутылку" буквально.

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