Китай пішов на безпрецедентний крок в освіті: чому Україна має робити те ж саме

Китай прийняв план, згідно з яким до 2030 року шкільна освіта передбачатиме вивчення штучного інтелекту вже з першого класу. І це докорінно мінятиме напрям всієї освіти в наступне десятиліття. Про це розповів керівник аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко.

Експерт пояснив, після перших двох ознайомчих років, вже з третього класу діти будуть створювати прості проекти, а старшокласники вже мають зосередитися на прикладних інноваціях. Це кардинально мінятиме систему освіти як такої, створюючи абсолютно інший рівень підходів не до одного предмету, а до всієї системи освіти – від першого класу до докторської дисертації.

"Чи можемо ми втілити в життя щось подібне? Відповідь проста: ми зобовʼязані це почати робити вже сьогодні. Тут не треба брехати самим собі: у нас немає ресурсу і можливостей бути АІ лідером регіону, але ми сильні в своїй адаптивності та умінні перетворювати складні і дорогі процеси на значно простіші та дешевші. Власне, дронова війна кращий приклад того, як це працює", – зазначив Вадим Денисенко.

За його словами, перш за все потрібно поставити задачу. Потім зрозуміти, як змінити чи адаптувати систему, але саме тут є головна наша проблема. І вона навіть не в демографії, а небажанні подолати глобальну управлінську кризу. На жаль чи на щастя, але ми можемо вже констатувати: освітня модель 19 століття, яка лежить в основі нашої, попри важливі новації у вигляді інклюзивності, мобільності і так далі де-факто помирає. Великі ретроградні системи не помирають швидко. А освіта, між іншим, одна з найбільш ретроградних систем і в цьому її величезна перевага. Але зараз, штучний інтелект прискорює процес цих змін і нам важливо встигнути вистрибнути в цей поїзд.

Вадим Денисенко зауважив, наша нинішня проблема, крім всього іншого, полягає в тому, що наше ставлення до штучного інтелекту зводиться виключно до ШІ, як джерела плагіату, а не як до екосистеми, де плагіат є просто частиною процесу. Тому у нас є шанс не просто увійти в цей процес, але й створити бізнес-систему, яку можна буде експортувати. Поки у нас є шанс бути серед піонерів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Китай та Іран таки об'єдналися проти США: яка зброя пішла в хід.



