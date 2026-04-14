logo_ukra

BTC/USD

74203

ETH/USD

2356.5

USD/UAH

43.44

EUR/UAH

50.75

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Наука та освіта Китай пішов на безпрецедентний крок в освіті: чому Україна має робити те ж саме
commentss НОВИНИ Всі новини

Китай пішов на безпрецедентний крок в освіті: чому Україна має робити те ж саме

Китай запроваджує вивчення ШІ з першого класу

14 квітня 2026, 08:21
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Китай прийняв план, згідно з яким до 2030 року шкільна освіта передбачатиме вивчення штучного інтелекту вже з першого класу. І це докорінно мінятиме напрям всієї освіти в наступне десятиліття. Про це розповів керівник аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко.

Китай пішов на безпрецедентний крок в освіті: чому Україна має робити те ж саме

Штучний інтелект. Фото: з відкритих джерел

Експерт пояснив, після перших двох ознайомчих років, вже з третього класу діти будуть створювати прості проекти, а старшокласники вже мають зосередитися на прикладних інноваціях. Це кардинально мінятиме систему освіти як такої, створюючи абсолютно інший рівень підходів не до одного предмету, а до всієї системи освіти – від першого класу до докторської дисертації. 

"Чи можемо ми втілити в життя щось подібне? Відповідь проста: ми зобовʼязані це почати робити вже сьогодні. Тут не треба брехати самим собі: у нас немає ресурсу і можливостей бути АІ лідером регіону, але ми сильні в своїй адаптивності та умінні перетворювати складні і дорогі процеси на значно простіші та дешевші. Власне, дронова війна кращий приклад того, як це працює", – зазначив Вадим Денисенко.

За його словами, перш за все потрібно поставити задачу. Потім зрозуміти, як змінити чи адаптувати систему, але саме тут є головна наша проблема. І вона навіть не в демографії, а небажанні подолати глобальну управлінську кризу. На жаль чи на щастя, але ми можемо вже констатувати: освітня модель 19 століття, яка лежить в основі нашої, попри важливі новації у вигляді інклюзивності, мобільності і так далі де-факто помирає. Великі ретроградні системи не помирають швидко. А освіта, між іншим, одна з найбільш ретроградних систем і в цьому її величезна перевага. Але зараз, штучний інтелект прискорює процес цих змін і нам важливо встигнути вистрибнути в цей поїзд. 

Вадим Денисенко зауважив, наша нинішня проблема, крім всього іншого,  полягає в тому, що наше ставлення до штучного інтелекту зводиться виключно до ШІ, як джерела плагіату, а не як до екосистеми, де плагіат є просто частиною процесу. Тому у нас є шанс не просто увійти в цей процес, але й створити бізнес-систему, яку можна буде експортувати. Поки у нас є шанс бути серед піонерів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Китай та Іран таки об'єдналися проти США: яка зброя пішла в хід.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини