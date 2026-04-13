Головна Новини Суспільство події Китай та Іран таки об'єдналися проти США: яка зброя пішла в хід
Китай та Іран таки об'єдналися проти США: яка зброя пішла в хід

Іран і Китай показали: контроль над ресурсами важливіший за санкції

13 квітня 2026, 10:00
Кравцев Сергей

США зіткнулися з новою реальністю глобальної економіки, де звичні інструменти тиску більше не гарантують успіху. За останній рік Вашингтон двічі опинився у вразливому становищі: спочатку Китай використав домінування у сфері рідкісноземельних металів, а потім Іран фактично паралізував світові енергопотоки, перекривши Ормузьку протоку.

Китай та Іран таки об'єдналися проти США: яка зброя пішла в хід

Китай та Іран. Фото: з відкритих джерел

Як зазначає The Washington Post, раніше Сполучені Штати мали майже монополію на економічний примус, обмежуючи доступ до долара та технологій. Проте з ослабленням віри у глобалізацію країни почали сприймати торгівлю як інструмент тиску. У відповідь провідні економіки – від США до Європи та Китаю – прискорили інвестиції у стратегічні галузі та критично важливе виробництво.

Проте адаптація Вашингтона проходить болісно. Адміністрація Дональд Трамп активно застосовувала санкції, але виявилася не готовою до дзеркальних кроків. Експерти визнають: ключові важелі більше не зосереджені в одних руках.

Ситуація у Перській затоці стала наочним прикладом. Після загострення навколо Ормузької протоки близько 3200 суден, включаючи сотні танкерів, виявилися заблокованими. Навіть після часткового пом'якшення обмежень Іран продовжує контролювати потік вантажів, пропускаючи лише "лояльні" судна за плату.

Наслідки вже відчуваються далеко за межами регіону. Зростання цін на пальне у США супроводжується подорожчанням добрив, пластмас, алюмінію та навіть продуктів харчування. На цьому фоні країни, які залежать від ключових транспортних артерій, терміново шукають способи знизити вразливість.

Експерти попереджають: навіть якщо перемир'я збережеться, епоха, в якій США керували безроздільно економічними важелями, остаточно завершилася.

Читайте також на порталі "Коментарі" — на що чекати від переговорів США та Ірану: хто справжній переможець у війні.




Джерело: https://www.washingtonpost.com/business/2026/04/12/iran-war-global-economy/

