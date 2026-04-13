Китай и Иран все-таки объединились против США: какое оружие пошло в ход

США столкнулись с новой реальностью глобальной экономики, где привычные инструменты давления больше не гарантируют успех. За последний год Вашингтон дважды оказался в уязвимом положении: сначала Китай использовал доминирование в сфере редкоземельных металлов, а затем Иран фактически парализовал мировые энергопотоки, перекрыв Ормузский пролив.

Как отмечает The Washington Post, ранее Соединенные Штаты обладали почти монополией на экономическое принуждение, ограничивая доступ к доллару и технологиям. Однако с ослаблением веры в глобализацию страны начали воспринимать торговлю как инструмент давления. В ответ ведущие экономики – от США до Европы и Китая – ускорили инвестиции в стратегические отрасли и критически важное производство.

Тем не менее, адаптация Вашингтона проходит болезненно. Администрация Дональд Трамп активно применяла санкции, но оказалась не готова к зеркальным шагам. Эксперты признают: ключевые рычаги больше не сосредоточены в одних руках.

Ситуация в Персидском заливе стала наглядным примером. После обострения вокруг Ормузского пролива около 3 200 судов, включая сотни танкеров, оказались заблокированы. Даже после частичного смягчения ограничений Иран продолжает контролировать поток грузов, пропуская лишь "лояльные" суда за плату.

Последствия уже ощущаются далеко за пределами региона. Рост цен на топливо в США сопровождается удорожанием удобрений, пластмасс, алюминия и даже продуктов питания. На этом фоне страны, зависящие от ключевых транспортных артерий, срочно ищут способы снизить свою уязвимость.

Эксперты предупреждают: даже если перемирие сохранится, эпоха, в которой США безраздельно управляли экономическими рычагами, окончательно завершилась.

