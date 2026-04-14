Китай пошел на беспрецедентный шаг в образовании: почему Украина должна делать то же самое

Китай принял план, согласно которому к 2030 году школьное образование будет предусматривать изучение искусственного интеллекта уже с первого класса. И это будет коренным образом менять направление всего образования в следующее десятилетие. Об этом рассказал руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко.

Эксперт объяснил, что после первых двух ознакомительных лет, уже с третьего класса дети будут создавать простые проекты, а старшеклассники уже должны сосредоточиться на прикладных инновациях. Это будет кардинально менять систему образования как таковой, создавая совершенно другой уровень подходов не к одному предмету, а ко всей системе образования – от первого класса до докторской диссертации.

"Можем ли мы претворить в жизнь нечто подобное? Ответ прост: мы обязаны это начать делать уже сегодня. Здесь не надо врать самим себе: у нас нет ресурса и возможностей быть АИ лидером региона, но мы сильны в своей адаптивности и умении превращать сложные и дорогие процессы в более простые и дешевые. Собственно, дронова война лучший пример того, как это работает", – отметил Вадим Денисенко.

По его словам, прежде всего, нужно поставить задачу. Потом понять, как изменить или адаптировать систему, но именно здесь есть главная проблема. И она даже не в демографии, а в нежелании преодолеть глобальный управленческий кризис. К сожалению или к счастью, но мы можем уже констатировать: образовательная модель 19 века, лежащая в основе нашей, несмотря на важные новации в виде инклюзивности, мобильности и т.д. де-факто умирает. Большие ретроградные системы быстро не умирают. А образование, между прочим, одна из самых ретроградных систем и в этом ее огромное преимущество. Но сейчас искусственный интеллект ускоряет процесс этих изменений и нам важно успеть выпрыгнуть в этот поезд.

Вадим Денисенко заметил, наша нынешняя проблема, помимо всего прочего, состоит в том, что наше отношение к искусственному интеллекту сводится исключительно к ИИ, как источнику плагиата, а не как к экосистеме, где плагиат является просто частью процесса. Поэтому у нас есть шанс не просто войти в этот процесс, но создать бизнес-систему, которую можно будет экспортировать. Пока у нас есть шанс находиться среди пионеров.

