Хакери потиратимуть руки: оприлюднено топ паролів, які зламуються миттєво

Скільки б експерти не повторювали, що пароль має бути складним, довгим і унікальним — глобальна статистика показує одне й те саме: у 2025 році користувачі продовжують захищати свої акаунти так, ніби живуть у 2003-му. Нове дослідження NordPass знову підтвердило: найпопулярніші паролі у світі зламуються за секунди.

Ваш пароль зламують за секунду: розкрито список найнебезпечніших комбінацій 2025 року

Компанія проаналізувала дані з масштабних витоків і баз зламаних акаунтів, склавши список 200 найпоширеніших паролів. І картина традиційно невтішна: "123456", "admin" та "password" продовжують очолювати рейтинг, залишаючись улюбленою здобиччю хакерських ботів.

Цифрова класика "123456" знову стала глобальним лідером — її використовують мільйони людей по всьому світу. У США перше місце взяв пароль "admin", а серед українців він також тримається на вершині. На наступних позиціях — "123456789", "qwerty" та інші варіації, що давно стали мемами, але чомусь досі трапляються у реальних банківських акаунтах і поштових скриньках.

Чому люди продовжують ставити елементарні паролі

Експерти пояснюють це просто:

такі паролі легше запам’ятати;

один пароль використовується для десятків сервісів;

користувачі недооцінюють, наскільки швидко боти перебирають прості комбінації.

Утім саме ці "зручності" і стають причиною втрати акаунтів, грошей та особистих даних. Сучасні інструменти підбору паролів працюють майже миттєво, і банальний "123456" для системи злому — як незамкнені двері.

Як захистити себе прямо зараз: поради, що реально працюють

Змініть усі очевидні паролі. Уникайте будь-яких комбінацій зі списку найпоширеніших. Не повторюйте один пароль всюди. Якщо один сервіс зламають — вам відкриють усі двері. Увімкніть двофакторну аутентифікацію. Навіть у разі витоку це врятує акаунт. Використовуйте менеджер паролів. Він створить складні випадкові ключі. Оновлюйте паролі кожні кілька місяців. Особливо для пошти, банків та соцмереж. Спробуйте passkeys або біометрію. Це майбутнє безпечної авторизації. Статистика NordPass показує: більшість успішних атак відбувається не через геніальних хакерів, а через звичку користувачів спрощувати собі життя. Утім навіть базові заходи — складні випадкові фрази, менеджер паролів і двофакторна аутентифікація — здатні звести ризики до мінімуму. Змінити паролі сьогодні — це найпростіший спосіб захистити себе завтра. Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що російські провайдери почали блокувати основні VPN-протоколи, через що інтернет для місцевих мешканців стає нестабільним або недоступним.