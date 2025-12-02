Хакеры будут потирать руки: обнародован топ паролей, которые взламываются мгновенно

Сколько бы эксперты ни повторяли, что пароль должен быть сложным, длинным и уникальным — глобальная статистика показывает одно и то же: в 2025 году пользователи продолжают защищать свои аккаунты так, будто живут в 2003 году. Новое исследование NordPass снова подтвердило: самые популярные пароли в мире взламываются через секунды.

Ваш пароль взламывают в секунду: раскрыт список самых опасных комбинаций 2025 года

Компания проанализировала данные по масштабным истокам и базам сломанных аккаунтов, составив список 200 самых распространенных паролей. И картина традиционно неутешительная: 123456 , admin и password продолжают возглавлять рейтинг, оставаясь любимой добычей хакерских ботов.

Цифровая классика "123456" снова стала глобальным лидером – ее используют миллионы людей по всему миру. В США первое место взял пароль admin, а среди украинцев он также держится на вершине. На следующих позициях — "123456789", "qwerty" и другие давно ставшие мемами вариации, но почему-то до сих пор случающиеся в реальных банковских аккаунтах и почтовых ящиках.

Почему люди продолжают ставить элементарные пароли

Эксперты объясняют это просто:

такие пароли легче уяснить;

один пароль используется для десятков сервисов;

пользователи недооценивают, как быстро боты перебирают простые комбинации.

Впрочем, именно эти "удобства" и становятся причиной потери аккаунтов, денег и личных данных. Современные инструменты подбора паролей работают почти мгновенно, и банальный "123456" для системы взлома – как незапертая дверь.

Как защитить себя прямо сейчас: реально работающие советы

Измените все явные пароли. Избегайте любых комбинаций из списка наиболее распространенных. Не повторяйте один пароль повсюду. Если один сервис сломают – вам откроют все двери. Включите двухфакторную аутентификацию. Даже в случае утечки это спасет аккаунт. Используйте менеджер паролей. Он создаст сложные случайные ключи. Обновляйте пароли каждые несколько месяцев. Особенно для почты, банков и соцсетей. Попробуйте passkeys или биометрию. Это будущее безопасной авторизации. Статистика NordPass показывает: большинство успешных атак происходит не из-за гениальных хакеров, а из-за привычки пользователей упрощать себе жизнь. Впрочем, даже базовые меры — сложные случайные фразы, менеджер паролей и двухфакторная аутентификация — способны свести риски к минимуму. Сменить пароли сегодня – это самый простой способ защитить себя завтра. Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , что российские провайдеры начали блокировать основные VPN-протоколы, из-за чего интернет для местных жителей становится нестабильным или недоступным.