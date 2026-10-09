Гігантська діра посеред антарктичної криги: вчені здивували відкриттям про те, що розтопило лід

Посеред антарктичної криги утворилася гігантська "діра" — ділянка відкритої води, площа якої сягнула майже 90 тисяч квадратних кілометрів. Це трохи менше за територію Португалії. Незвичне явище зафіксували в серпні 2024 року в затоці Брейд у Східній Антарктиді, де в цей період океан зазвичай скутий льодом. Про це пише ScienceAlert.

Антарктида. Фото: з відкритих джерел

Дослідники з Індії під керівництвом геолога Джибанджоті Суейна встановили, що поява відкритої води була пов’язана з поєднанням кількох екстремальних природних процесів. Одним із ключових чинників стали атмосферні річки – вузькі потоки, які переносять величезні обсяги водяної пари з тепліших регіонів планети до високих широт.

У липні та серпні 2024 року до Антарктиди дісталися шість таких потоків із теплим і вологим повітрям. Деякі з них належали до найінтенсивніших випадків перенесення вологи, зафіксованих у середині антарктичної зими. Вони посилили нагрівання атмосфери та збільшили надходження тепла до поверхні океану, ускладнивши утворення морського льоду.

Важливу роль відіграли й сильні вітри. Вони сприяли підйому відносно теплої води з глибин океану до поверхні. Цей процес пов’язаний з ефектом Екмана – переміщенням водних мас під впливом вітру. Тепліша вода перешкоджала замерзанню океану, допомагаючи відкритій ділянці зберігатися серед криги.

Науковців непокоїть можливість повторення подібних явищ. За оцінками дослідників, зміна клімату може посилювати атмосферні річки, збільшувати тривалість теплових хвиль і нагрівати верхні шари Південного океану. Це створює ризик скорочення морського льоду навіть у районах, які раніше вважалися відносно стабільними.

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