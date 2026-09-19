Вчені шокували проривним відкриттям про будову мозку

Людський мозок може мати набагато складнішу історію формування, ніж вважалося раніше. Вчені виявили, що його передня та задня частини розвиваються з двох самостійних популяцій клітин-попередників, які ніколи не поєднуються в процесі ембріонального розвитку.

Мозок людини. Фото: з відкритих джерел

Такого висновку дійшли дослідники під керівництвом біологів-ембріологів Stanford Medicine. Робота ставить під сумнів традиційне уявлення про мозок як про один безперервний орган з єдиною історією формування.

Дослідники вивчали ранні етапи розвитку ембріона миші і виявили дві окремі клітинні лінії. Одна з них, позначена як Otx2, формує передній і середній мозок. Друга, Gbx2 стає джерелом заднього мозку.

За словами вчених, ці клітинні популяції не перетинаються і здатні переходити з однієї лінії розвитку до іншої. Додатковий аналіз показав відмінності в епігеномній структурі клітин: особливості упаковки хроматину закріплюють кожну групу на траєкторії розвитку.

Відкриття може мати значення як фундаментальної біології. Дослідники вважають, що розуміння походження заднього мозку дозволить отримувати відповідні нейрони у лабораторії та вивчати їх функції у контрольованих умовах.

Передній мозок відповідає за складні когнітивні процеси, включаючи мовлення, абстрактне мислення та виконавчі функції. Задній мозок, своєю чергою, пов'язані з роботою систем, необхідні базового виживання, включаючи ряд автоматичних процесів організму.

Особливо інтригуючим виявився еволюційний аспект дослідження. Аналогічний поділ вчені виявили у мишей, риб даніо-реріо та курей. Схожий принцип також простежується у морських жолудів — організмів, що відокремилися від загальної з людиною еволюційної лінії понад 550 мільйонів років тому.

Дослідники відзначають, що ще давніші організми, включаючи медуз, мають дві окремі нервові системи на протилежних кінцях тіла.

Таким чином, виявлений поділ може виявитися не особливістю людського організму, а дуже давнім еволюційним механізмом, що зберігся протягом сотень мільйонів років.

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