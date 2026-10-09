Гигантская дыра среди антарктического льда: ученые удивили открытием о том, что растопило лед

Среди антарктического льда образовалась гигантская "дыра" — участок открытой воды, площадь которой достигла почти 90 тысяч квадратных километров. Это немного меньше территории Португалии. Необычное явление зафиксировали в августе 2024 года в заливе Брейд в Восточной Антарктиде, где в этот период океан обычно скован льдом. Об этом пишет ScienceAlert.

Антарктида. Фото: из открытых источников

Исследователи из Индии под руководством геолога Джибанджоти Суэйна установили, что появление открытой воды было связано с сочетанием нескольких экстремальных природных процессов. Одним из ключевых факторов стали атмосферные реки – узкие потоки, которые переносят огромные объемы водяного пара из более теплых регионов планеты в высокие широты.

В июле и августе 2024 года в Антарктиду добрались шесть таких потоков с теплым и влажным воздухом. Некоторые из них принадлежали к наиболее интенсивным случаям переноса влаги, зафиксированным в середине антарктической зимы. Они усилили нагрев атмосферы и увеличили поступление тепла к поверхности океана, усложнив образование морского льда.

Важную роль сыграли и сильные ветры. Они способствовали подъему относительно теплой воды из глубин океана к поверхности. Этот процесс связан с эффектом Экмана – перемещением водных масс под влиянием ветра. Более теплая вода препятствовала замерзанию океана, помогая открытому участку храниться среди льда.

Ученых беспокоит возможность повторения подобных явлений. По оценкам исследователей, изменение климата может усугублять атмосферные реки, увеличивать продолжительность тепловых волн и нагревать верхние слои Южного океана. Это создает риск сокращения морского льда даже в районах, ранее считавшихся относительно стабильными.

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