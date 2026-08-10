Фрази про секс, які всі перекладають неправильно: ТОП-5 англійських виразів

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Сергій Кречмаровський
Англійська мова сповнена виразів, які звучать абсолютно нешкідливо, якщо перекладати їх буквально. Але в розмовній мові деякі фрази про секс мають зовсім інший сенс. Через це навіть знайомі англійські слова можуть поставити перекладача в незручне становище. Розбираємо ТОП-5 англійських виразів, значення яких легко зрозуміти неправильно.
Дівчина в ліжку, вкрита простирадлом / Pixabay
Один із найвідоміших виразів — "sleep with someone". Якщо перекладати його буквально, вийде спати з кимось. Однак англійською мовою ця фраза часто означає сексуальні відносини. Collins Dictionary також наводить "sleep with someone" як вираз зі значенням "have sex with".
Тому фраза "She slept with him" у певному контексті означає не те, що дівчина просто провела ніч в одному ліжку з чоловіком.
З виразом "hook up" ще складніше. Залежно від контексту він може означати зустріч чи поєднання чогось, але в сучасній розмовній мові також використовується для позначення інтимного зв'язку або випадкового сексуального контакту.
Саме тому перекладати "They hooked up" виключно як "вони зустрілися" без урахування контексту може бути помилкою.
У звичайному контексті "get it on" може означати "почати" або "увімкнути", однак у розмовній англійській цей вислів також використовується у значенні сексуальної близькості. Тому його значення не можна визначати лише за окремими словами — вирішальним є контекст.
Вираз "go all the way" буквально означає "пройти весь шлях" або "йти до кінця". Але в розмові про романтичні стосунки він може мати сексуальний зміст – перейти до статевого контакту.
Тому значення тут визначається не окремими словами, а всім реченням та ситуацією.
"Do it" зазвичай означає "зробити це". Однак у певному контексті вираз може бути евфемізмом для сексу. Такий зміст фіксується у словникових та довідкових джерелах, тому перекладати фразу автоматично як "зробити це" не завжди правильно.
Головна складність англійської мови полягає в тому, що подібні вирази не можна надійно перекладати слово в слово. Одні й ті самі фрази можуть мати нейтральне чи сексуальне значення залежно від контексту, тому під час перекладу важливо враховувати не лише словник, а й ситуацію спілкування.
Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про 5 англійських фраз про алкоголь, які часто перекладають неправильно.