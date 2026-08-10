Фрази про секс, які всі перекладають неправильно: ТОП-5 англійських виразів

Англійська мова сповнена виразів, які звучать абсолютно нешкідливо, якщо перекладати їх буквально. Але в розмовній мові деякі фрази про секс мають зовсім інший сенс. Через це навіть знайомі англійські слова можуть поставити перекладача в незручне становище. Розбираємо ТОП-5 англійських виразів, значення яких легко зрозуміти неправильно.

Дівчина в ліжку, вкрита простирадлом / Pixabay

"Sleep with someone" — це не просто "спати з кимось"

Один із найвідоміших виразів — "sleep with someone". Якщо перекладати його буквально, вийде спати з кимось. Однак англійською мовою ця фраза часто означає сексуальні відносини. Collins Dictionary також наводить "sleep with someone" як вираз зі значенням "have sex with".

Тому фраза "She slept with him" у певному контексті означає не те, що дівчина просто провела ніч в одному ліжку з чоловіком.

"Hook up" — не завжди просто "зустрітися"

З виразом "hook up" ще складніше. Залежно від контексту він може означати зустріч чи поєднання чогось, але в сучасній розмовній мові також використовується для позначення інтимного зв'язку або випадкового сексуального контакту.

Саме тому перекладати "They hooked up" виключно як "вони зустрілися" без урахування контексту може бути помилкою.

"Get it on" — чому ця фраза може мати сексуальний підтекст

У звичайному контексті "get it on" може означати "почати" або "увімкнути", однак у розмовній англійській цей вислів також використовується у значенні сексуальної близькості. Тому його значення не можна визначати лише за окремими словами — вирішальним є контекст.

"Go all the way" — зовсім не про дорогу

Вираз "go all the way" буквально означає "пройти весь шлях" або "йти до кінця". Але в розмові про романтичні стосунки він може мати сексуальний зміст – перейти до статевого контакту.

Тому значення тут визначається не окремими словами, а всім реченням та ситуацією.

"Do it" — звичайна фраза з іншим змістом

"Do it" зазвичай означає "зробити це". Однак у певному контексті вираз може бути евфемізмом для сексу. Такий зміст фіксується у словникових та довідкових джерелах, тому перекладати фразу автоматично як "зробити це" не завжди правильно.

Головна складність англійської мови полягає в тому, що подібні вирази не можна надійно перекладати слово в слово. Одні й ті самі фрази можуть мати нейтральне чи сексуальне значення залежно від контексту, тому під час перекладу важливо враховувати не лише словник, а й ситуацію спілкування.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про 5 англійських фраз про алкоголь, які часто перекладають неправильно.