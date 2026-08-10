Фразы о сексе, которые все переводят неправильно: ТОП-5 английских выражений

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Сергій Кречмаровський
Английский язык полон выражений, которые звучат совершенно безобидно, если переводить их дословно. Но в разговорной речи некоторые фразы о сексе имеют совсем другой смысл. Из-за этого даже знакомые английские слова могут поставить переводчика в неловкое положение. Разбираем ТОП-5 английских выражений, значение которых легко понять неправильно.
Девушка в постели, укрытая простыней / Pixabay
Одно из самых известных выражений — "sleep with someone". Если переводить его буквально, получится "спать с кем-то". Однако в английском языке эта фраза часто означает сексуальные отношения. Collins Dictionary также приводит "sleep with someone" как выражение со значением "have sex with".
Поэтому фраза "She slept with him" в определенном контексте означает не то, что девушка просто провела ночь в одной постели с мужчиной.
С выражением "hook up" еще сложнее. В зависимости от контекста оно может означать встречу или соединение чего-либо, но в современной разговорной речи также используется для обозначения интимной связи или случайного сексуального контакта.
Именно поэтому переводить "They hooked up" исключительно как "они встретились" без учета контекста может быть ошибкой.
В обычном контексте "get it on" может означать "начать" или "включить", однако в разговорном английском выражение также используется в значении сексуальной близости. Поэтому его значение нельзя определять только по отдельным словам — решающим является контекст.
Выражение "go all the way" буквально означает "пройти весь путь" или "идти до конца". Но в разговоре о романтических отношениях оно может иметь сексуальный смысл — перейти к половому контакту.
Поэтому значение здесь определяется не отдельными словами, а всем предложением и ситуацией.
"Do it" обычно означает "сделать это". Однако в определенном контексте выражение может быть эвфемизмом для секса. Такой смысл фиксируется в словарных и справочных источниках, поэтому переводить фразу автоматически как "сделать это" не всегда правильно.
Главная сложность английского языка заключается в том, что подобные выражения нельзя надежно переводить слово в слово. Одни и те же фразы могут иметь нейтральное или сексуальное значение в зависимости от контекста, поэтому при переводе важно учитывать не только словарь, но и ситуацию общения.
Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о 5 английских фразах про алкоголь, которые часто переводят неправильно.