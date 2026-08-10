Фразы о сексе, которые все переводят неправильно: ТОП-5 английских выражений

Английский язык полон выражений, которые звучат совершенно безобидно, если переводить их дословно. Но в разговорной речи некоторые фразы о сексе имеют совсем другой смысл. Из-за этого даже знакомые английские слова могут поставить переводчика в неловкое положение. Разбираем ТОП-5 английских выражений, значение которых легко понять неправильно.

Девушка в постели, укрытая простыней / Pixabay

"Sleep with someone" — это не просто "спать с кем-то"

Одно из самых известных выражений — "sleep with someone". Если переводить его буквально, получится "спать с кем-то". Однако в английском языке эта фраза часто означает сексуальные отношения. Collins Dictionary также приводит "sleep with someone" как выражение со значением "have sex with".

Поэтому фраза "She slept with him" в определенном контексте означает не то, что девушка просто провела ночь в одной постели с мужчиной.

"Hook up" — не всегда просто "встретиться"

С выражением "hook up" еще сложнее. В зависимости от контекста оно может означать встречу или соединение чего-либо, но в современной разговорной речи также используется для обозначения интимной связи или случайного сексуального контакта.

Именно поэтому переводить "They hooked up" исключительно как "они встретились" без учета контекста может быть ошибкой.

"Get it on" — почему эта фраза может иметь сексуальный смысл

В обычном контексте "get it on" может означать "начать" или "включить", однако в разговорном английском выражение также используется в значении сексуальной близости. Поэтому его значение нельзя определять только по отдельным словам — решающим является контекст.

"Go all the way" — совсем не про дорогу

Выражение "go all the way" буквально означает "пройти весь путь" или "идти до конца". Но в разговоре о романтических отношениях оно может иметь сексуальный смысл — перейти к половому контакту.

Поэтому значение здесь определяется не отдельными словами, а всем предложением и ситуацией.

"Do it" — обычная фраза с другим смыслом

"Do it" обычно означает "сделать это". Однако в определенном контексте выражение может быть эвфемизмом для секса. Такой смысл фиксируется в словарных и справочных источниках, поэтому переводить фразу автоматически как "сделать это" не всегда правильно.

Главная сложность английского языка заключается в том, что подобные выражения нельзя надежно переводить слово в слово. Одни и те же фразы могут иметь нейтральное или сексуальное значение в зависимости от контекста, поэтому при переводе важно учитывать не только словарь, но и ситуацию общения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о 5 английских фразах про алкоголь, которые часто переводят неправильно.