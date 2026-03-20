Це перевертає уявлення про космос: вчені знайшли планету з океаном магми і “отруйною” атмосферою

Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
Міжнародна група вчених зробила відкриття, яке вже називають одним із найнеочікуваніших у сучасній астрономії. Йдеться про новий тип планет, які не схожі ні на Землю, ні на газові гіганти.
Новий тип планет шокував науковців: що відомо про світ із магматичними океанами
Як передають "Коментарі" з посиланням на дослідження, опубліковане в Nature Astronomy, вчені на чолі з дослідниками Оксфордського університету виявили екзопланету L 98-59 d – світ із постійним океаном магми та атмосферою, насиченою сіркою.
L 98-59 d розташована приблизно за 35 світлових років від Землі та обертається навколо червоного карлика. За розмірами вона у 1,6 раза більша за нашу планету, але має незвично низьку щільність.
Спостереження за допомогою телескопа James Webb показали, що її атмосфера містить значні обсяги сірководню та інших сірковмісних газів.
Головна особливість – гігантський океан магми, який вкриває значну частину планети і сягає на тисячі кілометрів углиб.
Це означає, що:
– поверхня планети фактично розплавлена
– надра накопичують величезні запаси сірки
– атмосфера постійно змінюється через викиди газів
Такого типу планет раніше не виділяли в окремий клас.
Ультрафіолетове випромінювання зірки запускає складні хімічні процеси у верхніх шарах атмосфери. Внаслідок цього утворюються діоксид сірки та інші агресивні гази.
Водночас океан магми діє як своєрідний резервуар – він накопичує речовини і поступово “викидає” їх назовні.
Вчені вважають, що L 98-59 d може бути лише першим прикладом цілого нового класу планет.
Це відкриття:
– розширює уявлення про типи планет у Всесвіті
– змушує переглянути класифікацію екзопланет
– допомагає краще зрозуміти еволюцію планет, включно із Землею
Як зазначають дослідники, сучасні моделі будови планет можуть бути значно спрощеними.
Науковці планують продовжити дослідження за допомогою телескопа James Webb, а також майбутніх космічних місій.
Головна мета – знайти подібні світи і зрозуміти, чи можуть такі екзотичні планети існувати у великій кількості.
Планета сформувалася близько 5 мільярдів років тому і, ймовірно, спочатку була схожою на невеликий газовий гігант. З часом вона втратила частину атмосфери і перетворилася на те, що вчені спостерігають сьогодні.
І тепер це відкриття змушує переглянути сам підхід до пошуку життя у Всесвіті.
Читатйе також в "Коментарях", що Україна розробила зенітні дрони і може з ними вийти на світовий ринок.