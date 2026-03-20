logo_ukra

BTC/USD

70867

ETH/USD

2151.06

USD/UAH

43.96

EUR/UAH

50.5

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Наука та освіта Це перевертає уявлення про космос: вчені знайшли планету з океаном магми і "отруйною" атмосферою
commentss НОВИНИ Всі новини

Це перевертає уявлення про космос: вчені знайшли планету з океаном магми і “отруйною” атмосферою

Планета з розплавленою поверхнею та запасами сірки може змінити все, що ми знали про будову Всесвіту.

20 березня 2026, 09:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Міжнародна група вчених зробила відкриття, яке вже називають одним із найнеочікуваніших у сучасній астрономії. Йдеться про новий тип планет, які не схожі ні на Землю, ні на газові гіганти.

Новий тип планет шокував науковців: що відомо про світ із магматичними океанами

Як передають "Коментарі" з посиланням на дослідження, опубліковане в Nature Astronomy, вчені на чолі з дослідниками Оксфордського університету виявили екзопланету L 98-59 d – світ із постійним океаном магми та атмосферою, насиченою сіркою.

Що це за планета

L 98-59 d розташована приблизно за 35 світлових років від Землі та обертається навколо червоного карлика. За розмірами вона у 1,6 раза більша за нашу планету, але має незвично низьку щільність.

Спостереження за допомогою телескопа James Webb показали, що її атмосфера містить значні обсяги сірководню та інших сірковмісних газів.

Чим вона унікальна

Головна особливість – гігантський океан магми, який вкриває значну частину планети і сягає на тисячі кілометрів углиб.

Це означає, що:
– поверхня планети фактично розплавлена
– надра накопичують величезні запаси сірки
– атмосфера постійно змінюється через викиди газів

Такого типу планет раніше не виділяли в окремий клас.

Як формується “отруйна” атмосфера

Ультрафіолетове випромінювання зірки запускає складні хімічні процеси у верхніх шарах атмосфери. Внаслідок цього утворюються діоксид сірки та інші агресивні гази.

Водночас океан магми діє як своєрідний резервуар – він накопичує речовини і поступово “викидає” їх назовні.

Чому це відкриття важливе

Вчені вважають, що L 98-59 d може бути лише першим прикладом цілого нового класу планет.

Це відкриття:
– розширює уявлення про типи планет у Всесвіті
– змушує переглянути класифікацію екзопланет
– допомагає краще зрозуміти еволюцію планет, включно із Землею

Як зазначають дослідники, сучасні моделі будови планет можуть бути значно спрощеними.

Що буде далі

Науковці планують продовжити дослідження за допомогою телескопа James Webb, а також майбутніх космічних місій.

Головна мета – знайти подібні світи і зрозуміти, чи можуть такі екзотичні планети існувати у великій кількості.

Планета сформувалася близько 5 мільярдів років тому і, ймовірно, спочатку була схожою на невеликий газовий гігант. З часом вона втратила частину атмосфери і перетворилася на те, що вчені спостерігають сьогодні.

І тепер це відкриття змушує переглянути сам підхід до пошуку життя у Всесвіті.

Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини