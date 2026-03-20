Это переворачивает представление о космосе: ученые обнаружили планету с океаном магмы и "ядовитой" атмосферой.

Проніна Анна
Международная группа ученых совершила открытие, которое уже называют одним из самых неожиданных в современной астрономии. Речь идет о новом типе планет, которые не похожи ни на Землю, ни на газовые гиганты.
Новый тип планет шокировал ученых: что известно о мире с магматическими океанами
Как передают " Комментарии " со ссылкой на исследование, опубликованное в Nature Astronomy, ученые во главе с исследователями Оксфордского университета обнаружили экзопланету L 98-59 d – мир с постоянным океаном магмы и атмосферой, насыщенной серой.
L 98-59 d расположена примерно в 35 световых годах от Земли и вращается вокруг красного карлика. По размерам она в 1,6 раза больше нашей планеты, но имеет необычно низкую плотность.
Наблюдения с помощью телескопа James Webb показали, что ее атмосфера содержит значительные объемы сероводорода и других серосодержащих газов.
Главная особенность – гигантский океан магмы, покрывающий значительную часть планеты и достигающий тысячи километров вглубь.
Это означает, что:
– поверхность планеты фактически расплавлена
– недра накапливают огромные запасы серы
– атмосфера постоянно меняется из-за выбросов газов
Такого типа планет раньше не выделяли в отдельный класс.
Ультрафиолетовое излучение звезды запускает сложные химические процессы в верхних слоях атмосферы. В результате образуются диоксид серы и другие агрессивные газы.
В то же время океан магмы действует как своеобразный резервуар – он накапливает вещества и постепенно выбрасывает их наружу.
Ученые считают, что L 98-59 d может являться лишь первым примером целого нового класса планет.
Это открытие:
– расширяет представление о типах планет во Вселенной
– заставляет пересмотреть классификацию экзопланет
– помогает лучше понять эволюцию планет, включая Землю
Как отмечают исследователи, современные модели строения планет могут быть значительно упрощенными.
Ученые планируют продолжить исследования с помощью телескопа James Webb, а также будущих космических миссий.
Главная цель – найти подобные миры и понять, могут ли такие экзотические планеты существовать в большом количестве.
Планета сформировалась около 5 миллиардов лет назад и, вероятно, поначалу походила на небольшой газовый гигант. С течением времени она потеряла часть атмосферы и превратилась в то, что ученые наблюдают сегодня.
И сейчас это открытие принуждает пересмотреть сам подход к поиску жизни во Вселенной.
Читайте также в "Комментариях", что Украина разработала зенитные дроны и может с ними выйти на мировой рынок.