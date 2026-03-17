Україна розробила зенітні дрони і може вийти з ними на світовий ринок – експерт

Україна стала першою країною у світі, яка розробила та почала виробляти зенітні дрони-перехоплювачі, відкривши новий напрям у сучасній протиповітряній обороні.

Україна першою створила зенітні дрони: з’явився новий ринок і військова перевага

Як передають "Коментарі", про це в ефірі "Українського радіо" заявив військовий експерт і офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров.

За його словами, Україна вже має не лише технологічний прорив, а й реальний експортний потенціал у цій сфері. Інтерес до українських рішень проявляють понад десять країн, зокрема через ефективний досвід боротьби з іранськими дронами типу Shahed.

Експерт наголосив, що Україна може пропонувати партнерам не тільки самі дрони-перехоплювачі, а й комплексні рішення. Йдеться про побудову систем ППО, розподіл ресурсів і реагування на комбіновані атаки.

Окремою перевагою України є унікальний бойовий досвід, який зараз не має аналогів у світі. Саме цей фактор робить українських фахівців найбільш цінним ресурсом для міжнародного співробітництва.

За словами Крамарова, особливу зацікавленість у таких технологіях проявляють країни Близького Сходу, які також стикаються з загрозами дронових атак.

Водночас експерт зазначив, що Японія розглядає можливість закупівлі українських зенітних дронів для захисту своїх островів. Це пов’язано з потенційними ризиками у регіоні, зокрема через загрозу з боку Північної Кореї.

Також Україна активно розвиває партнерство зі США у сфері оборонних технологій. Йдеться про спільні розробки та інтеграцію інноваційних рішень у системи протиповітряної оборони.

