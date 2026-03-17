Украина разработала зенитные дроны и может выйти с ними на мировой рынок – эксперт

Украина стала первой страной в мире, разработавшей и начавшей производить зенитные дроны-перехватчики, открыв новое направление в современной противовоздушной обороне.

Украина первой создала зенитные дроны: появился новый рынок и военное преимущество

Как передают "Комментарии", об этом в эфире "Украинского радио" заявил военный эксперт и офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров.

По его словам, у Украины уже есть не только технологический прорыв, но и реальный экспортный потенциал в этой сфере . Интерес к украинским решениям проявляют более десяти стран, в том числе из-за эффективного опыта борьбы с иранскими дронами типа Shahed.

Эксперт подчеркнул, что Украина может предлагать партнерам не только сами перехватчики, но и комплексные решения. Речь идет о построении систем ПВО, распределении ресурсов и реагировании на комбинированные атаки.

Отдельным преимуществом Украины есть уникальный боевой опыт , который сейчас не имеет аналогов в мире. Именно этот фактор делает украинских специалистов наиболее ценным ресурсом для международного сотрудничества.

По словам Крамарова, особый интерес в таких технологиях проявляют страны Ближнего Востока, также сталкивающиеся с угрозами дроновых атак.

В то же время эксперт отметил, что Япония рассматривает возможность закупки украинских зенитных дронов для защиты своих островов. Это связано с потенциальными рисками в регионе, в частности из-за угрозы Северной Кореи.

Украина активно развивает партнерство с США в сфере оборонных технологий. Речь идет о совместных разработках и интеграции инновационных решений в системы противовоздушной обороны.

