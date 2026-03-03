Білоруські діти не змогли перекласти жодного простого слова: мова зникає у власній країні

У Білорусі розгорілася нова мовна дискусія після того, як понад 90% школярів, за офіційною статистикою, навчаються російською мовою. Формально близько 42% шкіл вважаються білоруськомовними, але якщо рахувати не заклади, а учнів, картина різко змінюється: лише 8,2% дітей фактично навчаються білоруською. Решта 91,8% – російською. Про це повідомляє CityDog.

Понад 90% білоруських школярів навчаються російською – чому білоруська мова стає “чужою” для дітей

Поштовхом до обговорення стала державна ініціатива “Кожная пятніца – роднае, сваё”, яка передбачала популяризацію національного виробника, культури й мови. Однак у школах ця кампанія показала несподіваний результат: під час мовного квізу в одному з райцентрів учні не змогли перекласти жодного простого слова – “шкарпэткі”, “імбрык”, “плот”.

У соцмережах з’являються історії батьків, які скаржаться, що їхні діти не розуміють текстів підручників. Один із резонансних випадків – відео матері, яка не змогла прочитати вірш із підручника для 2 класу, заявивши, що “це треш”. Під відео – тисячі коментарів, частина з яких підтримує позицію, що програма “занадто складна”.

Експерти пояснюють: проблема не лише у школі. Білоруська мова практично відсутня в міському побуті, медіа та телеефірі. За словами міністра інформації Білорусі, у 2025 році лише 1,1% глядачів обирали програми білоруською, і збільшувати її частку на телебаченні влада не планує.

Історично ситуація формувалася десятиліттями. Зросійщення відбувалося ще за часів Російської імперії та СРСР, а згодом – у період правління Олександра Лукашенка. Хоча білоруська формально є державною, у повсякденному житті понад 70% населення використовує російську. У містах частка білоруськомовних – близько 11%.

Викладачі мовних курсів наголошують: сучасна шкільна методика розрахована на дітей, які мають базове мовне середовище. Але сьогодні багато учнів не знають навіть слів рівня А1. Програма орієнтована на грамотне письмо – диктанти, твори, перекази – тоді як базова лексика часто відсутня.

Самі школярі визнають: білоруська для них не є мовою повсякденного спілкування. Частина ставиться до неї позитивно, але використовує лише на уроках. Інші відчувають мовний бар’єр через нестачу практики.

Попри складну ситуацію, білоруська мова не зникла. Вона активно функціонує в культурному, інтелектуальному та опозиційному середовищі, а також у соціальних мережах. З’являються батьки, які свідомо виховують дітей білоруською.

Однак мовознавці попереджають: без реального мовного середовища жодна кампанія не змінить ситуацію. Мова не живе в наказах чи п’ятничних флешмобах – вона живе в родині, у дворі, в медіа, у школі.

І саме тут доречно звучить цитата Ліни Костенко:

“Нації вмирають не від інфаркту, спочатку їм відбирає мову”.

