Белорусские дети не смогли перевести ни одного простого слова: язык исчезает в собственной стране

В Беларуси разгорелась новая языковая дискуссия после того, как более 90% школьников, по официальной статистике, учатся на русском языке. Формально около 42% школ считаются белорусскоязычными, но если считать не заведения, а учащихся, картина резко меняется: только 8,2% детей фактически учатся на белорусском. Остальные 91,8% – на русском.

Более 90% белорусских школьников учатся на русском – почему белорусский язык становится “чужим” для детей

Толчком к обсуждению стала государственная инициатива "Каждая пятница — родное, свое", которая предполагала популяризацию национального производителя, культуры и языка. Однако в школах эта кампания показала неожиданный результат: во время языкового квиза в одном из райцентров учащиеся не смогли перевести ни одного простого слова – шкарпэтки, имбрик, забор.

В соцсетях появляются истории родителей, которые жалуются, что дети не понимают текстов учебников. Один из резонансных случаев – видео матери, которая не смогла прочитать стихотворение из учебника для 2 класса, заявив, что "это трэш". Под видео – тысячи комментариев, часть из которых поддерживает позицию, что программа "слишком сложна".

Эксперты объясняют: проблема не только в школе. Белорусский язык практически отсутствует в городском обиходе, медиа и телеэфире. По словам министра информации Беларуси, в 2025 году только 1,1% зрителей выбирали программы на белорусском, и увеличивать ее долю на телевидении власти не планируют.

Исторически ситуация формировалась десятилетиями. Обрусение происходило еще во времена Российской империи и СССР, а затем – в период правления Александра Лукашенко. Хотя белорусский формально государственный, в повседневной жизни более 70% населения использует русский. В городах доля белорусскоязычных – около 11%.

Преподаватели языковых курсов отмечают: современная школьная методика рассчитана на детей, имеющих базовую языковую среду. Но сегодня многие учащиеся не знают даже слов уровня А1. Программа ориентирована на грамотное письмо – диктанты, произведения, предания – в то время как базовая лексика часто отсутствует.

Сами школьники признают: белорусский для них не язык повседневного общения. Часть относится к ней положительно, но использует только на уроках. Другие испытывают языковой барьер из-за нехватки практики.

Несмотря на сложную ситуацию, белорусский язык не исчез. Она активно функционирует в культурной, интеллектуальной и оппозиционной среде, а также в социальных сетях. Появляются родители, сознательно воспитывающие детей на белорусском.

Однако языковеды предупреждают: без реальной языковой среды ни одна кампания не изменит ситуацию. Язык не живет в приказах или пятничных флешмобах – он живет в семье, во дворе, в медиа, в школе.

И именно здесь уместно звучит цитата Лины Костенко:

"Нации умирают не от инфаркта, сначала им отбирает язык".

