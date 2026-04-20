Артефакти пролежали на дні 2000: археологи розповіли про шокуючу знахідку

Біля берегів грецького острова Антикитера археологи зробили нове гучне відкриття: з дна моря піднято понад 50 артефактів з одного з найвідоміших античних аварій корабля. Про це повідомляє Daily Galaxy.

Затонулий судно, датований приблизно I століттям до н. е., десятиліттями приваблює дослідників масштабом та багатством вантажу. Під час останньої експедиції дайвери провели близько 40 годин під водою, використовуючи сучасне обладнання та металодетектори. Це дозволило знайти нові предмети, приховані під шаром мулу, площею близько 40×50 метрів.

Серед знахідок, як розкішні, так і повсякденні речі, що дивно добре збереглися понад дві тисячі років. Археологи витягли фрагменти мозаїчного скла, прозорі судини та вишуканий глечик-лагінос. Особливу увагу привернув бронзовий підлокітник, який, за припущеннями, міг належати трону.

Як зазначила морський археолог Теотокіс Теодулу, цінність відкриття у тому, що предмети знайдені у первинному контексті, що дозволяє точніше реконструювати їхнє призначення. Серед особистих речей – елементи кістяної флейти та ігрова фігурка, що вказують на повсякденне життя пасажирів.

Також піднято свинцеві деталі, включаючи частини якорів та рятувального обладнання – їх аналіз може розкрити походження судна. Вчені взяли зразки ДНК із деревини корпусу та кераміки, а також досліджують опади на наявність слідів їжі.

Експерти впевнені: це лише мала частина вантажу, і подальші розкопки можуть кардинально змінити уявлення про торгівлю та культуру античного світу.

