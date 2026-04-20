Артефакты пролежали на дне 2000: археологи рассказали о шокирующей находке
Артефакты пролежали на дне 2000: археологи рассказали о шокирующей находке

Бронзовый «трон», стекло и личные вещи: находки меняют представление о роскоши античности

20 апреля 2026, 16:20
Кравцев Сергей

У берегов греческого острова Антикитера археологи сделали новое громкое открытие: со дна моря поднято более 50 артефактов с одного из самых известных античных кораблекрушений. Об этом сообщает Daily Galaxy.

Затонувшее судно, датируемое примерно I веком до н. э., десятилетиями привлекает исследователей масштабом и богатством груза. В ходе последней экспедиции дайверы провели около 40 часов под водой, используя современное оборудование и металлодетекторы. Это позволило обнаружить новые предметы, скрытые под слоем ила, на площади около 40×50 метров.

Среди находок, как роскошные, так и повседневные вещи, удивительно хорошо сохранившиеся спустя более двух тысяч лет. Археологи извлекли фрагменты мозаичного стекла, прозрачные сосуды и изысканный кувшин-лагинос. Особое внимание привлек бронзовый подлокотник, который, по предположениям, мог принадлежать трону.

Как отметила морской археолог Теотокис Теодулу, ценность открытия в том, что предметы найдены в первичном контексте, что позволяет точнее реконструировать их назначение. Среди более личных вещей – элементы костяной флейты и игровая фигурка, указывающие на повседневную жизнь пассажиров.

Также подняты свинцовые детали, включая части якорей и спасательного оборудования – их анализ может раскрыть происхождение судна. Учёные взяли образцы ДНК из древесины корпуса и керамики, а также исследуют осадки на наличие следов пищи.

Эксперты уверены: это лишь малая часть груза, и дальнейшие раскопки могут кардинально изменить представление о торговле и культуре античного мира.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Африке фиксируют неожиданное, но все более масштабное явление – леса начинают восстанавливаться без массовых программ высадки деревьев. Как сообщает EcoNews, особенно заметные изменения происходят в центральных регионах Танзания, где фермеры наблюдают возвращение растительности на долгое время остававшиеся опустошенными территории.




Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://dailygalaxy.com/2026/04/divers-found-50-artifacts-shipwreck/
