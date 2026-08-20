Англійська мова стає обов'язковою у дитсадках з 1 вересня: як працюватиме реформа на місцях

Із 1 вересня 2026 року в українських дитсадках запроваджують обов'язкове вивчення англійської мови для дітей старшого дошкільного віку, проте у великих містах, зокрема у Дніпрі, наразі спостерігається суттєвий дефіцит профільних викладачів для реалізації цієї реформи.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Міністерство освіти і науки України готується до масштабного оновлення програми дошкільної освіти. Починаючи з нового навчального року, малюки віком 5–6 років обов'язково опановуватимуть іноземну мову. Про готовність дитячих садків до нововведення під час профільної конференції "Серпнева-2026" розповіла заступниця очільника МОН Анастасія Коновалова.

За даними міністерства, понад три чверті вітчизняних дошкільних закладів уже повністю готові інтегрувати мовні заняття у свій розклад. Залучати до роботи планують не лише штатних вихователів, а й шкільних учителів, представників приватного сектору та ФОПів. У крайніх випадках, за відсутності фахівців у громадах, уроки дозволять проводити в онлайн-форматі, коли викладач підключається дистанційно, а вихователь допомагає дітям безпосередньо у групі.

"Однак наголошу, що завдання дошкільної освіти полягає не в тому, щоб дитина вільно володіла англійською, — акцентувала увагу на концепції навчання Анастасія Коновалова, — першочергова мета — зацікавити її мовою, пояснити, для чого вона потрібна, та дати базові знання, на які дитина зможе спиратися в школі".

Водночас реалізація реформи на місцях стикається з серйозними викликами, про що свідчить офіційна відповідь департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі". Як повідомила заступниця директора департаменту — начальниця управління дошкільної освіти Оксана Салогуб, у Дніпрі потреба для забезпечення освітнього процесу у 253 старших групах становить 63,25 штатної одиниці вчителів англійської мови. Проте реальна картина з кадрами в місті є складною.









"Станом на теперішній час у закладах дошкільної освіти міста англійську мову вже викладають педагогічні працівники, загальна кількість яких становить 21,563 штатної одиниці, — йдеться у документі відомства, де чітко окреслено масштаб кадрового голоду, — таким чином, наявне кадрове забезпечення становить близько 34,1% від загальної потреби, а додаткова потреба становить 41,687 штатної одиниці".

Тобто дефіцит викладачів іноземної у садочках Дніпра наразі сягає майже 66%. Аби закрити цю прогалину та підвищити кваліфікацію наявних вихователів, міська влада спільно з "Дніпровською академією неперервної освіти" та КУ "Центр професійного розвитку "Освітня траєкторія"" організовує спеціальні практичні курси, де педагогів навчають специфіці викладання іноземної мови саме для найменших вихованців із використанням ігрових, аудіо- та відеометодик.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Україні готується масштабне розширення програми шкільного харчування. Вже з початку нового навчального року, 1 вересня, безкоштовні гарячі обіди стануть доступними для всіх учнів, які навчаються в очному або змішаному форматах. Про це повідомила Перша леді Олена Зеленська, зазначивши, що нововведення охопить близько 3 мільйонів дітей.



