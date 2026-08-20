Английский язык становится обязательным в детсадах с 1 сентября: как будет работать реформа на местах

С 1 сентября 2026 года в украинских детсадах вводится обязательное изучение английского языка для детей старшего дошкольного возраста, однако в больших городах, в частности в Днепре, наблюдается существенный дефицит профильных преподавателей для реализации этой реформы.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Министерство образования и науки Украины готовится к масштабному обновлению программы дошкольного образования. Начиная с нового учебного года, малыши в возрасте 5–6 лет обязательно будут овладевать иностранным языком. О готовности детских садов к нововведению во время профильной конференции "Августа-2026" рассказала заместитель главы МОН Анастасия Коновалова.

По данным министерства, более трех четвертей отечественных дошкольных учреждений уже полностью готовы интегрировать языковые занятия в свое расписание. Привлекать к работе планируют не только штатных воспитателей, но и школьных учителей, представителей частного сектора и ФЛП. В крайних случаях при отсутствии специалистов в громадах уроки позволят проводить в онлайн-формате, когда преподаватель подключается дистанционно, а воспитатель помогает детям непосредственно в группе.

"Однако подчеркну, что задача дошкольного образования состоит не в том, чтобы ребенок свободно владел английским, — акцентировала внимание на концепции обучения Анастасия Коновалова, — первоочередная цель – заинтересовать его языком, объяснить, для чего он нужен, и дать базовые знания, на которые ребенок сможет опираться в школе".

В то же время, реализация реформы на местах сталкивается с серьезными вызовами, о чем свидетельствует официальный ответ департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета на журналистский запрос интернет-портала "Комментарии". Как сообщила заместитель директора департамента — начальник управления дошкольного образования Оксана Салогуб, в Днепре потребность для обеспечения образовательного процесса в 253 старших группах составляет 63,25 штатной единицы учителей английского языка. Однако реальная картина с кадрами в городе сложная.









"По состоянию на сегодняшний день в учреждениях дошкольного образования города английский язык уже преподают педагогические работники, общее количество которых составляет 21,563 штатной единицы, — говорится в документе ведомства, где четко очерчен масштаб кадрового голода, — таким образом, имеющееся кадровое обеспечение составляет около 34,1% общей потребности, а дополнительная потребность составляет 41,687 штатной единицы".

То есть дефицит преподавателей иностранного в садах Днепра сейчас достигает почти 66%. Чтобы закрыть этот пробел и повысить квалификацию имеющихся воспитателей, городские власти совместно с "Днепровской академией непрерывного образования" и КУ "Центр профессионального развития "Образовательная траектория"" организует специальные практические курсы, где педагогов обучают специфике преподавания иностранного языка именно для самых маленьких воспитанников с использованием игровых, аудио- и видеометодик.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Украине готовится масштабное расширение программы школьного питания. Уже с начала нового учебного года, 1 сентября, бесплатные горячие обеды станут доступны всем учащимся, учащимся в очном или смешанном форматах. Об этом сообщила Первая леди Елена Зеленская, отметив, что нововведение охватит около 3 миллионов детей.



