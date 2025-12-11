Абітурієнтам дали фору: університети запускають новий формат підготовки, що дає перевагу при вступі

Рубрики
Вступна кампанія 2025 року — одна з найскладніших за останні роки. Постійна тривога, нестабільне навчання, дистанційка та стрес — усе це сильно вдарило по впевненості майбутніх абітурієнтів. Багато хто відверто зізнається: до НМТ готовий лише частково.
«Нульовий курс» для абітурієнтів-2025: як стати студентом ще до вступу і заробити бонусні бали
Щоб допомогти школярам пройти цей шлях легше, українські університети впроваджують нову практику — “нульовий курс”. Це не просто підготовка до іспиту, а повноцінне занурення в студентське життя ще до зарахування. Як повідомили в Міносвіти, це програма, що дозволяє не тільки підтягнути базові знання, а й психологічно адаптуватися до університетської системи.
Що таке
нульовий курс — це не школа і не репетитор
Це — університетські пари, семінари та лекції, які проводять реальні викладачі вишу: професори, доценти, кандидати наук. Абітурієнт вчиться не за шкільною програмою, а за спеціальною методикою — з аналізом типових помилок, розбором завдань НМТ і тренуванням критичного мислення.
Під час навчання на нульовому курсі майбутні студенти вже можуть:
Фактично, це можливість "приміряти" на себе статус студента — без зобов’язань.
Чому це
вигідно: бонусні бали до НМТ і фора на старті
Участь у нульовому курсі — це не просто про знання, а про переваги при вступі. У ряді випадків за проходження підготовчого відділення абітурієнт отримує бонус — до 10 додаткових балів до конкурсного балу.
Такий бонус діє переважно для спеціальностей державного пріоритету — наприклад, інженерія, аграрна справа, природничі науки. Але в кожному виші — свої правила, тож конкретні умови потрібно уточнювати в приймальній комісії.
Скільки
коштує і як навчаються
Університети пропонують гнучкі формати навчання, щоб курси не заважали школі:
Вартість — нижча, ніж у приватних репетиторів, а ефект — комплексніший. Бо, крім навчання, це ще й адаптація. Коли 1 вересня ти приходиш у знайому аудиторію до знайомих викладачів — стресу вже значно менше.
Хто точно виграє від "нульового курсу"?
"Нульовий курс" — це не про оцінки, а про впевненість. Це шанс ще до старту навчання влитися в середовище, зрозуміти вимоги університету й заробити перевагу на конкурсі. Для багатьох — це може бути вирішальний крок на шляху до бажаного диплому.
