Абітурієнтам дали фору: університети запускають новий формат підготовки, що дає перевагу при вступі

Вступна кампанія 2025 року — одна з найскладніших за останні роки. Постійна тривога, нестабільне навчання, дистанційка та стрес — усе це сильно вдарило по впевненості майбутніх абітурієнтів. Багато хто відверто зізнається: до НМТ готовий лише частково.

«Нульовий курс» для абітурієнтів-2025: як стати студентом ще до вступу і заробити бонусні бали

Щоб допомогти школярам пройти цей шлях легше, українські університети впроваджують нову практику — “нульовий курс”. Це не просто підготовка до іспиту, а повноцінне занурення в студентське життя ще до зарахування. Як повідомили в Міносвіти, це програма, що дозволяє не тільки підтягнути базові знання, а й психологічно адаптуватися до університетської системи.

Що таке нульовий курс — це не школа і не репетитор

Це — університетські пари, семінари та лекції, які проводять реальні викладачі вишу: професори, доценти, кандидати наук. Абітурієнт вчиться не за шкільною програмою, а за спеціальною методикою — з аналізом типових помилок, розбором завдань НМТ і тренуванням критичного мислення.

Під час навчання на нульовому курсі майбутні студенти вже можуть:

користуватись університетською бібліотекою;

заходити на платформи для навчання;

спілкуватися з викладачами;

зрозуміти, чи підходить їм обрана спеціальність.

Фактично, це можливість "приміряти" на себе статус студента — без зобов’язань.

Чому це вигідно: бонусні бали до НМТ і фора на старті

Участь у нульовому курсі — це не просто про знання, а про переваги при вступі. У ряді випадків за проходження підготовчого відділення абітурієнт отримує бонус — до 10 додаткових балів до конкурсного балу.

Такий бонус діє переважно для спеціальностей державного пріоритету — наприклад, інженерія, аграрна справа, природничі науки. Але в кожному виші — свої правила, тож конкретні умови потрібно уточнювати в приймальній комісії.

Скільки коштує і як навчаються

Університети пропонують гнучкі формати навчання, щоб курси не заважали школі:

Вихідного дня (субота/неділя);

Вечірні заняття (онлайн або офлайн);

Змішаний режим.

Вартість — нижча, ніж у приватних репетиторів, а ефект — комплексніший. Бо, крім навчання, це ще й адаптація. Коли 1 вересня ти приходиш у знайому аудиторію до знайомих викладачів — стресу вже значно менше.

Хто точно виграє від "нульового курсу"?

Учні 11-х класів, які хочуть підвищити шанс на вступ;

Ті, хто не впевнений у виборі спеціальності;

Абітурієнти, яким важко організувати себе самостійно;

Випускники попередніх років, які не вступили одразу.

"Нульовий курс" — це не про оцінки, а про впевненість. Це шанс ще до старту навчання влитися в середовище, зрозуміти вимоги університету й заробити перевагу на конкурсі. Для багатьох — це може бути вирішальний крок на шляху до бажаного диплому.

