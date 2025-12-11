Абитуриентам дали фору: университеты запускают новый формат подготовки, дающий преимущество при поступлении

Вступительная кампания 2025 года – одна из самых сложных за последние годы. Постоянная тревога, нестабильная учеба, дистанция и стресс — все это сильно ударило по уверенности будущих абитуриентов. Многие откровенно признаются: к НМТ готовы лишь частично.

«Нулевой курс» для абитуриентов-2025: как стать студентом еще до поступления и заработать бонусные баллы

Чтобы помочь школьникам пройти этот путь легче, украинские университеты внедряют новую практику – нулевой курс. Это не просто подготовка к экзамену, а полноценное погружение в студенческую жизнь еще до зачисления. Как сообщили в Минобразования, это программа, позволяющая не только подтянуть базовые знания, но и психологически адаптироваться к университетской системе.

Что такое нулевой курс – это не школа и не репетитор.

Это университетские пары, семинары и лекции, которые проводят реальные преподаватели вуза: профессора, доценты, кандидаты наук. Абитуриент учится не по школьной программе, а по специальной методике – с анализом типичных ошибок, разбором задач НМТ и тренировкой критического мышления.

При обучении на нулевом курсе будущие студенты уже могут:

пользоваться университетской библиотекой;

заходить на платформы для обучения;

общаться с преподавателями;

понять, подходит ли им избранная специальность.

Фактически это возможность "примерить" на себя статус студента — без обязательств.

Почему это выгодно: бонусные баллы к НМТ и фора на старте

Участие в нулевом курсе — это не просто знания, а преимущества при поступлении. В ряде случаев за прохождение подготовительного отделения абитуриент получает бонус – до 10 дополнительных баллов к конкурсному баллу.

Такой бонус действует преимущественно для специальностей государственного приоритета, например инженерия, аграрное дело, естественные науки. Но в каждом вузе свои правила, поэтому конкретные условия нужно уточнять в приемной комиссии.

Сколько стоит и как учатся

Университеты предлагают гибкие форматы обучения, чтобы курсы не мешали школе:

Выходной день (суббота/воскресенье);

Вечерние занятия (онлайн или офлайн);

Смешанный режим.

Стоимость — ниже, чем у частных репетиторов, а эффект более комплексный. Потому что кроме обучения это еще и адаптация. Когда 1 сентября ты приходишь в знакомую аудиторию к знакомым преподавателям, стресса уже значительно меньше.

Кто точно выиграет от "нулевого курса"?

Учащиеся 11-х классов, желающие повысить шанс на поступление;

Те, кто не уверен в выборе специальности;

Абитуриенты, которым тяжело организовать себя самостоятельно;

Не вступившие сразу выпускники предыдущих лет.

"Нулевой курс" — это не об оценках, а об уверенности. Это шанс еще до старта обучения влиться в среду, понять требования университета и получить преимущество на конкурсе. Для многих это может быть решающий шаг на пути к желаемому диплому.

