Уявіть: ваша дитина тільки-но ступила на шкільний поріг, а ви вже ламаєте голову над тим, як профінансувати її шлях до диплома. В умовах війни, інфляції та нестабільності економіки українські сім'ї стикаються з викликом, де освіта перетворюється на справжній фінансовий марафон.

Освіта коштує мільйон: скільки батькам в Україні може обійтися навчання дитини у школі та університеті

Вартість шкільної освіти: від першого класу до випускного

Шкільні роки – це фундамент, де витрати починаються з щоденних дрібниць і сягають сотень тисяч гривень. Навіть при навчанні у державній школі "безкоштовна" освіта в Україні насправді коштує батькам від 20 до 40 тисяч гривень на рік, залежно від класу та регіону, і ці витрати постійно зростають. За даними моніторингу ГО "Батьки SOS" у 2024–2025 навчальному році, середні прямі витрати на одну дитину в державній школі виглядають так: харчування (якщо не пільгове) – 45–90 гривень на день, тобто 9–18 тисяч гривень за навчальний рік; повний комплект зошитів, канцелярії, рюкзака та спортивної форми, а також шкільний одяг і взуття з урахуванням заміни протягом року – 8–15 тисяч гривень; подарунки вчителям, ремонт класу, "благодійні внески" та шкільні заходи (святкування, екскурсії, випускний) – ще 5–10 тисяч гривень. У підсумку за 11 років лише прямі обов’язкові витрати сягають 250 – 500 тисяч гривень на одну дитину, без урахування інфляції.

До цього додаються репетитори, які для більшості батьків уже стали обов’язковими: за даними платформи BUKI, у 2025 році середня вартість одного заняття з українською чи математикою в державних школах становить 300–450 гривень у великих містах і 200–350 у менших. Якщо дитина займається по 2 предметам двічі на тиждень протягом навчального року (вересень–травень), це ще 24 – 54 тисяч гривень щорічно. Батьки дев’ятикласників і одинадцятикласників витрачають на підготовку до НМТ (національне мультипредметне тестування) від 80 до 150 тисяч гривень за весь курс. Таким чином, навіть при навчанні в "безкоштовній" державній школі реальна вартість повного циклу шкільної освіти з репетиторами та всіма супутніми витратами до 2035 року може легко перевищити 1 мільйон гривень на одну дитину.

Приватна освіта в Україні ще дорожча. У 2025 році середня вартість приватної школи в Україні становить 200–300 тисяч гривень на рік для столиці, залежно від регіону та програми. Для прикладу, у Новопечерській школі Києва річний внесок – від 250 тисяч гривень, включаючи харчування та гуртки. У менших містах, як Львів чи Дніпро, ціни нижчі: 149–180 тисяч гривень на рік.

Порівняно з Європою, де середня вартість приватної денної школи – 10–30 тисяч доларів на рік, українські ціни здаються доступнішими, але інфляція з'їдає цю перевагу. За прогнозом Міністерства фінансів України, зростання цін на освіту у 2025–2030 роках перевищить 15% щорічно через енерготарифи та логістику. До 2035-го повний шкільний цикл (11 років) у приватній школі може коштувати 3–5 мільйонів гривень для сім'ї з середнім доходом, без урахування інфляції на рівні 6–8% після 2027-го.

У США ситуація критичніша: середня приватна школа коштує 15–18 тисяч доларів на рік для початкової ланки, сягаючи 28–35 тисяч для старшої. Батьки в Каліфорнії чи Нью-Йорку витрачають до 50 тисяч доларів, часто вдаючись до кредитів.

Нижче представлена таблиця середніх річних витрат на шкільну освіту у приватних закладах в 2025 році (у гривнях для України, євро для Європи та доларах для США; за даними School Navigator, Eurydice та NCES).

Рівень освіти Україна (приватна) Європа (середнє, приватна) США (приватна) Початкова школа 200 000 грн 10 000–15 000 € 15 000–20 000 $ Середня школа 250 000–300 000 грн 15 000–25 000 € 20 000–30 000 $ Повний цикл (11 років, з інфляцією 10%) 3–4 млн грн до 2035 150 000–300 000 € 250 000–400 000 $

Отже, в Україні витрати нижчі за абсолютними цифрами, проте вищі за відношенням до доходів: середня зарплата в ЄС – 3–4 тисячі доларів, у США – 5 тисяч доларів, тоді як в Україні – 500–600 доларів.

Гуртки та секції: приховані витрати на всебічний розвиток

Поза шкільними стінами дитина потребує розвитку, і тут витрати сім’ї множаться. У 2025 році в Україні середня вартість гуртка чи заняття у школі мистецтв, що фінансується державою – 200–500 гривень на місяць. Але до цього слід додати побічні витрати, як купівля спортивної екіпіровки, музичних інструментів або приладдя для малювання, поїздки на різноманітні конкурси та турніри, які можуть легко сягати 5-10 тисяч гривень на рік. Приватні заняття варіюються від 200 до 500 гривень, і тут батькам треба розраховувати на бюджет понад 15000 гривень на рік за один такий гурток чи секцію.

У Європі позашкільні заняття не надто дорогі в порівнянні з доходами громадян: у Франції чи Іспанії – 100–200 євро на місяць за групові уроки, з акцентом на державне фінансування. У Великій Британії приватні репетитори беруть 35–50 фунтів за годину, але середня сім'я витрачає 1–2 тисячі фунтів на рік.

Університет: пік витрат і шлях до диплома

Вища освіта в Україні залишається найдорожчою статтею батьківського бюджету. У 2025–2026 навчальному році мінімальна вартість навчання на контракті зросла на 15–34 % через Постанову Кабміну "Про індикативну собівартість надання послуг з вищої освіти". В результаті найдешевші спеціальності (педагогіка, філологія) стартують від 35–42 тисяч гривень на рік, ІТ, міжнародні відносини та право – 66–110 тисяч гривень, медицина – до 150 тисяч гривень на рік у топових вишах. З урахуванням щорічного зростання цін на 12–18 % за студента, який вступить у 2030–2031 роках, батьки заплатять уже 1,1–2,2 мільйона гривень за весь бакалаврат.

У Європі вища освіта для громадян ЄС (і часто для українців за квотами чи статусом тимчасового захисту) залишається одним із найпотужніших соціальних ліфтів саме через доступність: у Німеччині, Австрії, Норвегії, Фінляндії, Данії, Швеції, Чехії, Словаччині, Словенії та Греції навчання в державних вишах повністю безкоштовне або коштує лише символічний адміністративний внесок до 380 євро на рік, у Франції — 170–650 євро, у Польщі польською мовою — безкоштовно навіть для багатьох українців. Дещо дорожче в Італії (900–4000 євро залежно від доходу сім’ї), Іспанії (1000–3500 євро), Нідерландах (2300–2500 євро) та Бельгії (1000–4500 євро), а найдорожче серед континентальної Європи — у Швейцарії (1500–4000 швейцарських франків) та Великій Британії (9250 фунтів ≈ 11 500 євро на рік). Таким чином, повний бакалаврат для європейця чи українця, який скористався програмами мобільності, коштує від 0 до 46 000 євро за весь час.

Підсумовуючи, можна констатувати, що освіта дітей в Україні перетворилася для батьків на значне капіталовкладення, яке за повним циклом від першого класу до бакалаврату вже зараз сягає мільйона гривень і до 2035 року гарантовано перевищить цю межу через інфляцію, зростання тарифів та щорічне підвищення індикативної собівартості. На відміну від більшості країн Європи, де держава фактично бере на себе 80–100 % витрат на якісну освіту, в Україні ці витрати майже повністю лягають на плечі сім’ї, роблячи освіту одним із найбільших фінансових ризиків середнього класу.