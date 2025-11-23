Представьте: ваш ребенок только ступил на школьный порог, а вы уже ломаете голову над тем, как профинансировать его путь к диплому. В условиях войны, инфляции и нестабильности экономики украинские семьи сталкиваются с вызовом, где образование превращается в реальный финансовый марафон.

Образование стоит миллион: сколько родителям в Украине может обойтись обучение ребенка в школе и университете

Стоимость школьного образования: от первого класса до выпускного

Школьные годы – это фундамент, где расходы начинаются с ежедневных мелочей и достигают сотен тысяч гривен. Даже при обучении в государственной школе "бесплатное" образование в Украине действительно стоит родителям от 20 до 40 тысяч гривен в год, в зависимости от класса и региона, и эти расходы постоянно растут. По данным мониторинга ОО "Родители SOS" в 2024–2025 учебном году, средние прямые затраты на одного ребенка в государственной школе выглядят так: питание (если не льготное) – 45–90 гривен в день, то есть 9–18 тысяч гривен за учебный год; полный комплект тетрадей, канцелярии, рюкзака и спортивной формы, а также школьную одежду и обувь с учетом замены в течение года – 8–15 тысяч гривен; подарки учителям, ремонт класса, "благотворительные взносы" и школьные мероприятия (празднование, экскурсии, выпускной) – еще 5–10 тысяч гривен. В итоге за 11 лет только прямые обязательные расходы достигают 250 – 500 тысяч гривен на одного ребенка без учета инфляции.

К этому добавляются репетиторы, которые для большинства родителей уже стали обязательными: по данным платформы BUKI, в 2025 году средняя стоимость одного занятия по украинской или математике в государственных школах составляет 300–450 гривен в больших городах и 200–350 в меньших. Если ребенок занимается по 2 предметам дважды в неделю в течение учебного года (сентябрь-май), это еще 24 – 54 тысячи гривен ежегодно. Родители девятиклассников и одиннадцатиклассников тратят на подготовку к НМТ (национальное мультипредметное тестирование) от 80 до 150 тысяч гривен за весь курс. Таким образом, даже при обучении в "бесплатной" государственной школе реальная стоимость полного цикла школьного образования с репетиторами и всеми сопутствующими расходами к 2035 году может превысить 1 миллион гривен на одного ребенка.

Частное образование в Украине еще дороже. В 2025 году средняя стоимость частной школы в Украине составляет 200-300 тысяч гривен в год для столицы в зависимости от региона и программы. Например, в Новопечерской школе Киева годовой взнос – от 250 тысяч гривен, включая питание и кружки. В меньших городах, как Львов или Днепр, цены ниже: 149-180 тысяч гривен в год.

По сравнению с Европой, где средняя стоимость частной дневной школы – 10–30 тысяч долларов в год, украинские цены кажутся более доступными, но инфляция съедает это преимущество. По прогнозу Министерства финансов Украины, рост цен на образование в 2025-2030 годах превысит 15% ежегодно из-за энерготарифов и логистики. К 2035 году полный школьный цикл (11 лет) в частной школе может стоить 3–5 миллионов гривен для семьи со средним доходом, без учета инфляции на уровне 6–8% после 2027-го.

В США ситуация более критична: средняя частная школа стоит 15–18 тысяч долларов в год для начального звена, достигая 28–35 тысяч для старшего. Родители в Калифорнии или Нью-Йорке тратят до 50 тысяч долларов, часто прибегая к кредитам.

Ниже представлена таблица средних годовых расходов на школьное образование в частных заведениях в 2025 году (в гривнах для Украины, евро для Европы и долларах для США; по данным School Navigator, Eurydice и NCES).

Уровень образования Украина (частная) Европа (средняя, частная) США (частная) Начальная школа 200 000 грн 10 000–15 000 € 15 000–20 000 $ Средняя школа 250 000–300 000 грн 15 000–25 000 € 20 000–30 000 $ Полный цикл (11 лет, с инфляцией 10%) 3–4 млн грн к 2035 году 150 000–300 000 € 250 000–400 000 $

Следовательно, в Украине расходы ниже абсолютных цифр, однако выше по отношению к доходам: средняя зарплата в ЕС – 3–4 тысячи долларов, в США – 5 тысяч долларов, тогда как в Украине – 500–600 долларов.

Кружки и секции: скрытые затраты на всестороннее развитие

Вне школьных стен ребенок нуждается в развитии, и здесь расходы семьи размножаются. В 2025 году в Украине средняя стоимость кружка или занятия в школе искусств, финансируемой государством – 200–500 гривен в месяц. Но к этому следует добавить побочные расходы, как покупка спортивной экипировки, музыкальных инструментов или рисунок, поездки на разнообразные конкурсы и турниры, которые могут легко достигать 5-10 тысяч гривен в год. Частные занятия варьируются от 200 до 500 гривен, и здесь родителям нужно рассчитывать на бюджет более 15000 гривен в год за один такой кружок или секцию.

В Европе внешкольные занятия не слишком дороги по сравнению с доходами граждан: во Франции или Испании – 100–200 евро в месяц за групповые уроки с акцентом на государственное финансирование. В Великобритании частные репетиторы берут 35–50 фунтов в час, но средняя семья тратит 1–2 тысячи фунтов в год.

Университет: пик расходов и путь к диплому

Высшее образование в Украине остается самой дорогой статьей родительского бюджета. В 2025-2026 учебном году минимальная стоимость обучения на контракте выросла на 15-34% из-за Постановления Кабмина "Об индикативной себестоимости предоставления услуг по высшему образованию". В результате самые дешевые специальности (педагогика, филология) стартуют от 35–42 тысяч гривен в год, ИТ, международные отношения и право – 66–110 тысяч гривен, медицина – до 150 тысяч гривен в год в топовых вузах. С учетом ежегодного роста цен на 12-18% за студента, который вступит в 2030-2031 годах, родители заплатят уже 1,1-2,2 миллиона гривен за весь бакалавриат.

В Европе высшее образование для граждан ЕС (и часто для украинцев по квотам или статусу временной защиты) остается одним из самых мощных социальных лифтов именно из-за доступности: в Германии, Австрии, Норвегии, Финляндии, Дании, Швеции, Чехии, Словакии, Словении и Греции обучение в государственных вузах полностью административное3 Франции — 170–650 евро, в Польше на польском языке – бесплатно даже для многих украинцев. Несколько дороже в Италии (900–4000 евро в зависимости от дохода семьи), Испании (1000–3500 евро), Нидерландах (2300–2500 евро) и Бельгии (1000–4500 евро), а самое дорогое среди континентальной Европы – в Швейцарии (1500 евро) Британии (9250 фунтов ≈ 11500 евро в год). Таким образом, полный бакалавриат для европейца или украинца, воспользовавшегося программами мобильности, стоит от 0 до 46 000 евро за все время.

Подытоживая, можно констатировать, что образование детей в Украине превратилось для родителей в значительное капиталовложение, которое по полному циклу от первого класса до бакалавриата уже сейчас достигает миллиона гривен и к 2035 году гарантированно превысит этот предел из-за инфляции, роста тарифов и ежегодного повышения индикативной себестоимости. В отличие от большинства стран Европы, где государство фактически берет на себя 80–100% затрат на качественное образование, в Украине эти расходы почти полностью ложатся на плечи семьи, делая образование одним из самых больших финансовых рисков среднего класса.