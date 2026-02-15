Золкін знайшов проросійський слід: що не так з Гетманцевим та Железняком

Володимир Золкін публічно прокоментував ситуацію довкола звинувачень у співпраці з проросійським блогером Анатолієм Шарієм та заявив про подвійні стандарти з боку представників політичного середовища Данила Гетманцева.

Проросійські канали Шарія та Лукаш

За словами Золкіна, у 2021 році Гетманцев нібито закликав підписуватись на канали Шарія та Олени Лукаш, що, на його думку, можна трактувати як співпрацю або щонайменше публічну підтримку цих діячів. Водночас, стверджує він, його самого безпідставно звинувачують у взаємодії з Шарієм.

Окремо Золкін згадав Ярослава Железняка, якого називає помічником Гетманцева. Він заявив, що через поширені на його адресу звинувачення готується відстоювати свою позицію в суді. При цьому, за словами Золкіна, публічної реакції щодо старих заяв Гетманцева наразі немає — ані пояснень, ані вибачень.

Також блогер звернув увагу на активність коментаторів у соцмережах, які, на його переконання, поширюють інформацію про його нібито співпрацю з Шарієм, але ігнорують згадані ним факти щодо інших політиків.

Публічної реакції Данила Гетманцева або Ярослава Железняка на цю заяву станом на момент публікації не було.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що ж урналіст і блогер Володимир Золкін різко розкритикував заяви мера Києва Віталія Кличка, який пригрозив звернутися до президента Володимира Зеленського через незадовільне прибирання снігу та ожеледиці у столиці.

За словами Кличка, якщо до вечора в районах не буде впорядковано двори, тротуари та зупинки громадського транспорту, він ініціюватиме "кадрові рішення" щодо голів районних державних адміністрацій, оскільки, як стверджує мер, чинне законодавство нібито не дозволяє йому оголошувати їм догани. Втім, Володимир Золкін бурхливо відреагував на таку позицію міського голови, заявивши, що вона є маніпулятивною та вводить киян в оману. За його словами, відповідальність за прибирання вулиць, тротуарів і зупинок громадського транспорту в Києві не покладена на РДА, а перебуває у сфері повноважень Київської міської державної адміністрації.

