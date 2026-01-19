Сніг у Києві й політичний пінг-понг: жорстка відповідь Золкіна Кличку

Журналіст і блогер Володимир Золкін різко розкритикував заяви мера Києва Віталія Кличка, який пригрозив звернутися до президента Володимира Зеленського через незадовільне прибирання снігу та ожеледиці у столиці.

Володимир Золкін критикує Кличко

За словами Кличка, якщо до вечора в районах не буде впорядковано двори, тротуари та зупинки громадського транспорту, він ініціюватиме "кадрові рішення" щодо голів районних державних адміністрацій, оскільки, як стверджує мер, чинне законодавство нібито не дозволяє йому оголошувати їм догани.

Втім, Володимир Золкін бурхливо відреагував на таку позицію міського голови, заявивши, що вона є маніпулятивною та вводить киян в оману. За його словами, відповідальність за прибирання вулиць, тротуарів і зупинок громадського транспорту в Києві не покладена на РДА, а перебуває у сфері повноважень Київської міської державної адміністрації.

Золкін наголосив, що за утримання та очищення дорожньої інфраструктури відповідає Департамент транспортної інфраструктури КМДА, а безпосередні роботи виконують комунальні підприємства, зокрема "Київавтодор" і районні дорожньо-експлуатаційні управління. Саме ці структури, за його словами, мають організовувати роботу під час снігопадів та ожеледиці.

Блогер також звернув увагу на те, що зима та складні погодні умови не є форс-мажором, а прогнозованим явищем, до якого міська влада мала б бути готовою. На його думку, спроби перекласти відповідальність на центральну владу або на голів РДА свідчать про небажання брати на себе відповідальність за стан міської інфраструктури.

Окремо Золкін зауважив, що подібна логіка може бути застосована і в інших кризових ситуаціях, зокрема під час підтоплень столиці в теплу пору року, коли проблеми знову можуть пояснюватися "зовнішніми обставинами", а не системними прорахунками міського управління.

