Снег в Киеве и политический пинг-понг: жесткий ответ Золкина Кличко

Журналист и блогер Владимир Золкин подверг резкой критике заявления мэра Киева Виталия Кличко, который пригрозил обратиться к президенту Владимиру Зеленскому из-за неудовлетворительной уборки снега и гололеда в столице.

Владимир Золкин критикует Кличко

По словам Кличко, если до вечера в районах не будут упорядочены дворы, тротуары и остановки общественного транспорта, он будет инициировать "кадровые решения" в отношении глав районных государственных администраций, поскольку, как утверждает мэр, действующее законодательство якобы не позволяет ему объявлять им выговоры.

Впрочем, Владимир Золкин бурно отреагировал на такую позицию городского головы, заявив, что она манипулятивна и вводит киевлян в заблуждение. По его словам, ответственность за уборку улиц, тротуаров и остановок общественного транспорта в Киеве не возложена на РГА, а находится в сфере полномочий Киевской городской государственной администрации.

Золкин подчеркнул, что за содержание и очистку дорожной инфраструктуры отвечает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА, а непосредственные работы выполняют коммунальные предприятия, в частности, "Киевавтодор" и районные дорожно-эксплуатационные управления. Именно эти структуры, по его словам, должны организовывать работу во время снегопадов и гололеда.

Блогер также обратил внимание на то, что зима и сложные погодные условия не являются форс-мажором, а прогнозируемым явлением, к которому городские власти должны быть готовы. По его мнению, попытки переложить ответственность на центральную власть или на глав РГА свидетельствуют о нежелании брать на себя ответственность за состояние городской инфраструктуры.

Отдельно Золкин отметил, что подобная логика применима и в других кризисных ситуациях, в частности во время подтоплений столицы в теплое время года, когда проблемы снова могут объясняться "внешними обстоятельствами", а не системными просчетами городского управления.

