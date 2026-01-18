logo_ukra

Золкін жорстоко розніс позицію мерії Києва щодо енергетики
commentss НОВИНИ Всі новини

Золкін жорстоко розніс позицію мерії Києва щодо енергетики

Володимир Золкін різко розкритикував київську міську владу за відсутність плану дій на випадок блекаутів і перекладання відповідальності за енергетичну кризу виключно на президента та ППО

18 січня 2026, 23:13
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Громадський діяч Володимир Золкін різко розкритикував київську міську владу за реакцію на енергетичну кризу в столиці та заяви, які лунають на комунальних медіаресурсах. За його словами, мешканцям Києва нав’язують тезу, що відповідальність за стан енергетики лежить виключно на президенті та системі протиповітряної оборони, тоді як міська влада нібито не має до цього жодного стосунку.

Золкін про підготовку Києва до зими

Золкін наголошує, що така позиція є маніпулятивною. Він підкреслює: від міського керівництва ніхто не вимагає збивати ракети або фізично захищати об’єкти енергетики. Водночас цілком обґрунтованим є питання, чому за чотири роки повномасштабної війни Київ так і не отримав дієвого резервного плану на випадок масштабних відключень електроенергії та тепла.

За його оцінкою, російські атаки на енергетичну інфраструктуру давно стали системними й прогнозованими. В таких умовах столична влада мала б зосередитися на створенні альтернативних джерел живлення: закупівлі генераторів, розгортанні резервних теплових потужностей, встановленні мінікотелень для житлових будинків та критичних об’єктів. Проте, як зазначає Золкін, жодних комплексних рішень у цьому напрямку досі не реалізовано.

Він також звертає увагу, що нинішня робота комунальних служб у надзвичайно складних умовах — це не досягнення міської влади, а вимушений героїзм працівників, які ліквідовують наслідки аварій у мороз і фактично рятують місто від гуманітарної катастрофи. На його думку, ці зусилля не можуть компенсувати багаторічну відсутність системної підготовки.

Окремо Золкін критикує стан міської інфраструктури загалом. Він наголошує, що проблеми з підтопленнями, мережами та енергозабезпеченням виникають у столиці не лише взимку, а й улітку, що свідчить про хронічну зношеність систем і нестачу стратегічного управління. В умовах, коли місто-мільйонник залежить від обмеженої кількості великих енергооб’єктів, відсутність резервів робить його вкрай вразливим до ударів.

Підсумовуючи, Золкін заявляє, що завдання міської влади — не виправдовуватися та не звинувачувати інших, а готуватися до найгірших сценаріїв. Наявність "плану Б" у воєнний час він вважає не політичним вибором, а базовим обов’язком перед мешканцями столиці.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що журналіст Юрій Бутусов публічно розкритикував Міністерство у справах ветеранів через кадрове рішення, пов’язане з Національним військовим меморіальним кладовищем. Йдеться про призначення Володимира Петрова на посаду фахівця з комунікацій установи.



Джерело: https://t.me/volodymyrzolkin/21923
