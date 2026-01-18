logo

Золкин жестоко разнес позицию мэрии Киева по поводу энергетики
commentss НОВОСТИ Все новости

Золкин жестоко разнес позицию мэрии Киева по поводу энергетики

Владимир Золкин подверг резкой критике киевские городские власти за отсутствие плана действий на случай блекаутов и перекладывание ответственности за энергетический кризис исключительно на президента и ПВО

18 января 2026, 23:13
Автор:
Ткачова Марія

Общественный деятель Владимир Золкин подверг резкой критике киевские городские власти за реакцию на энергетический кризис в столице и заявления, звучащие на коммунальных медиаресурсах. По его словам, жителям Киева навязывают тезис, что ответственность за состояние энергетики лежит исключительно на президенте и системе противовоздушной обороны, тогда как городские власти якобы не имеют к этому никакого отношения.

Золкин жестоко разнес позицию мэрии Киева по поводу энергетики

Золкин про подготовку Киева к зиме

Золкин отмечает, что такая позиция манипулятивна. Он подчеркивает, что от городского руководства никто не требует сбивать ракеты или физически защищать объекты энергетики. В то же время вполне обоснован вопрос, почему за четыре года полномасштабной войны Киев так и не получил действенного резервного плана на случай масштабных отключений электроэнергии и тепла.

По его оценке, российские атаки на энергетическую инфраструктуру давно стали системными и прогнозируемыми. В таких условиях столичные власти должны сосредоточиться на создании альтернативных источников питания: закупке генераторов, развертывании резервных тепловых мощностей, установке миникотельных для жилых домов и критических объектов. Однако, как отмечает Золкин, никаких комплексных решений в этом направлении до сих пор не реализовано.

Он также обращает внимание, что нынешняя работа коммунальных служб в сложнейших условиях — это не достижение городских властей, а вынужденный героизм работников, которые ликвидируют последствия аварий в мороз и фактически спасают город от гуманитарной катастрофы. По его мнению, эти усилия не могут компенсировать многолетнее отсутствие системной подготовки.

Отдельно Золкин критикует состояние городской инфраструктуры в целом. Он отмечает, что проблемы с подтоплениями, сетями и энергообеспечением возникают в столице не только зимой, но и летом, что свидетельствует о хроническом износе систем и недостатке стратегического управления. В условиях, когда город-миллионник зависит от ограниченного количества крупных энергообъектов, отсутствие резервов делает его крайне уязвимым к ударам.

Подытоживая, Золкин заявляет, что задача городских властей — не оправдываться и не обвинять других, а готовиться к худшим сценариям. Наличие "плана Б" в военное время считает не политическим выбором, а базовой обязанностью перед жителями столицы.

Источник: https://t.me/volodymyrzolkin/21923
