Золкин жестоко разнес позицию мэрии Киева по поводу энергетики

Общественный деятель Владимир Золкин подверг резкой критике киевские городские власти за реакцию на энергетический кризис в столице и заявления, звучащие на коммунальных медиаресурсах. По его словам, жителям Киева навязывают тезис, что ответственность за состояние энергетики лежит исключительно на президенте и системе противовоздушной обороны, тогда как городские власти якобы не имеют к этому никакого отношения.

Золкин про подготовку Киева к зиме

Золкин отмечает, что такая позиция манипулятивна. Он подчеркивает, что от городского руководства никто не требует сбивать ракеты или физически защищать объекты энергетики. В то же время вполне обоснован вопрос, почему за четыре года полномасштабной войны Киев так и не получил действенного резервного плана на случай масштабных отключений электроэнергии и тепла.

По его оценке, российские атаки на энергетическую инфраструктуру давно стали системными и прогнозируемыми. В таких условиях столичные власти должны сосредоточиться на создании альтернативных источников питания: закупке генераторов, развертывании резервных тепловых мощностей, установке миникотельных для жилых домов и критических объектов. Однако, как отмечает Золкин, никаких комплексных решений в этом направлении до сих пор не реализовано.

Он также обращает внимание, что нынешняя работа коммунальных служб в сложнейших условиях — это не достижение городских властей, а вынужденный героизм работников, которые ликвидируют последствия аварий в мороз и фактически спасают город от гуманитарной катастрофы. По его мнению, эти усилия не могут компенсировать многолетнее отсутствие системной подготовки.

Отдельно Золкин критикует состояние городской инфраструктуры в целом. Он отмечает, что проблемы с подтоплениями, сетями и энергообеспечением возникают в столице не только зимой, но и летом, что свидетельствует о хроническом износе систем и недостатке стратегического управления. В условиях, когда город-миллионник зависит от ограниченного количества крупных энергообъектов, отсутствие резервов делает его крайне уязвимым к ударам.

Подытоживая, Золкин заявляет, что задача городских властей — не оправдываться и не обвинять других, а готовиться к худшим сценариям. Наличие "плана Б" в военное время считает не политическим выбором, а базовой обязанностью перед жителями столицы.

